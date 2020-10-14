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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579759403.html
В США выявили 52,4 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в США за сутки выросло более чем на 52,4 тысячи, скончались более 800 заразившихся COVID-19, сообщает... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:50
2020-10-14T13:50
распространение нового коронавируса
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за сутки выросло более чем на 52,4 тысячи, скончались более 800 заразившихся COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики в США зарегистрировали 52 406 новых случаев заражения коронавирусом и 802 летальных исхода. Днем ранее эти показатели составляли 41 653 и 317 соответственно.Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 7 859 320 человек, скончались 215 914 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,1 миллиона заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 38,1 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 26,4 миллиона пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579515783.html
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сша, в мире

В США выявили 52,4 тысячи новых случаев COVID-19

13:50 14.10.2020
 
© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанкМедики на Манхеттене в Нью-Йорке
Медики на Манхеттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Татьяна Столярова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в США за сутки выросло более чем на 52,4 тысячи, скончались более 800 заразившихся COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики в США зарегистрировали 52 406 новых случаев заражения коронавирусом и 802 летальных исхода. Днем ранее эти показатели составляли 41 653 и 317 соответственно.
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 08:51Распространение нового коронавируса
В РФПИ готовы рассказать главному инфекционисту США о вакцине "Спутник V"
Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 7 859 320 человек, скончались 215 914 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,1 миллиона заболевших.
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 38,1 миллиона случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 26,4 миллиона пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСШАВ мире
 
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