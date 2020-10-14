https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579754358.html

Песков рассказал, ждать ли обращения Путина к нации из-за COVID-19

Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом в стране, если посчитает это необходимым, заявил... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:30

2020-10-14T13:30

2020-10-14T14:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выступит с обращением к россиянам в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом в стране, если посчитает это необходимым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин