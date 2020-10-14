https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579748518.html

В Ярославской области заняты 66,56% коек для пациентов с коронавирусом

Больницы для пациентов с COVID-19 и пневмонией в Ярославской области заполнены на 66,56%, но, если потребуется, власти готовы увеличить число коек почти вдвое,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:07

2020-10-14T13:07

2020-10-14T13:07

ярославская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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анатолий гулин

здоровье - общество

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общество

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Больницы для пациентов с COVID-19 и пневмонией в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> заполнены на 66,56%, но, если потребуется, власти готовы увеличить число коек почти вдвое, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства региона <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Gulin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Гулин</a>.По его словам, в связи с увеличением количества заболевших COVID-19 департамент здравоохранения и фармации Ярославской области задействовал дополнительные коечные мощности в больницах региона."На сегодня в Ярославской области на прием пациентов с COVID-19 работает 21 больница. В их числе - Тутаевская районная больница, она буквально на днях открылась в качестве госпиталя по приему пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию", - прокомментировал Гулин.По его словам, на данный момент в регионе работает 1519 перепрофилированных коек. "Они оснащены всем необходимым в соответствии с требованиями Минздрава России. По состоянию на 14 октября занято 1011 коек. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации департамент здравоохранения региона готов увеличить количество перепрофилированных коек до 3 тысяч", - рассказал собеседник.Медики оценивают состояние 81 пациента (8% от числа всех госпитализированных) как крайне тяжелое и тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном."Хочу подчеркнуть, что согласно методическим рекомендациям Минздрава госпитализируются пациенты лишь при тяжелой и средней формах течения заболевания. Определяет эту форму только врач во время осмотра. Пациенты с легкой формой заболевания проходят лечение амбулаторно", - заявил Гулин.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201012/predpriyatiya-1579356131.html

https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577476064.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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