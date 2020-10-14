https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579730569.html
Российские онкологи вылечили пациентку с четвертой стадией рака
Онкологи тюменского многопрофильного центра "Медицинский город" смогли полностью излечить пациентку от рака шейки матки четвертой стадии благодаря... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:55
2020-10-14T11:55
2020-10-14T12:27
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156150/31/1561503187_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_893b4b9009a27b38e5170c9454179217.jpg
<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Онкологи тюменского многопрофильного центра "Медицинский город" смогли полностью излечить пациентку от рака шейки матки четвертой стадии благодаря внутриартериальной химиотерапии, сообщили журналистам в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.По информации ведомства, диагноз женщине поставили на первой стадии во время беременности, но она решила сохранить ребенка и занялась своим здоровьем только после родов. За пять лет лечения болезнь не отступила, опухоль вышла за пределы шейки матки. Специалисты тюменского "Медицинского города" решили применить метод рентгенэндоваскулярной хирургии и провели пациентке пять курсов суперселективной внутриартериальной регионарной химиотерапии.Как пояснили в депздраве, при таком лечении химиопрепарат по сверхтонким катетерам вместе с током артериальной крови вводится непосредственно в ткань опухоли, где он накапливается в максимально возможной концентрации.Противоопухолевое лечение дало возможность проведения дальнейшей дистанционной и внутриполостной лучевой терапии, благодаря которой опухоль полностью регрессировала. Контрольное исследование и МРТ показало полное отсутствие патологии, подчеркнули в депздраве.
https://ria.ru/20201011/limfouzly-1579240919.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201003/onkologiya-1578157592.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156150/31/1561503187_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2aa1cbabd2eb2a18d02a4a5d364debb8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Онкологи тюменского многопрофильного центра "Медицинский город" смогли полностью излечить пациентку от рака шейки матки четвертой стадии благодаря внутриартериальной химиотерапии, сообщили журналистам в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
По информации ведомства, диагноз женщине поставили на первой стадии во время беременности, но она решила сохранить ребенка и занялась своим здоровьем только после родов. За пять лет лечения болезнь не отступила, опухоль вышла за пределы шейки матки. Специалисты тюменского "Медицинского города" решили применить метод рентгенэндоваскулярной хирургии и провели пациентке пять курсов суперселективной внутриартериальной регионарной химиотерапии.
Как пояснили в депздраве, при таком лечении химиопрепарат по сверхтонким катетерам вместе с током артериальной крови вводится непосредственно в ткань опухоли, где он накапливается в максимально возможной концентрации.
"Мы проводили внутриартериальную химиотерапию через сосуды, которые кровоснабжают матку, опухоль, шейку матки, яичниковую артерию. Локально вводили химиопрепарат в сосудистые бассейны для того, чтобы максимальная концентрация препарата сосредотачивалась непосредственно в органе-мишени. Благодаря такому воздействию опухоль стала уменьшаться", - приводятся в сообщении слова заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лаврентия Дьякова.
Противоопухолевое лечение дало возможность проведения дальнейшей дистанционной и внутриполостной лучевой терапии, благодаря которой опухоль полностью регрессировала. Контрольное исследование и МРТ показало полное отсутствие патологии, подчеркнули в депздраве.