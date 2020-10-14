https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579730569.html

Российские онкологи вылечили пациентку с четвертой стадией рака

Онкологи тюменского многопрофильного центра "Медицинский город" смогли полностью излечить пациентку от рака шейки матки четвертой стадии благодаря... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:55

2020-10-14T11:55

2020-10-14T12:27

здоровье - общество

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Онкологи тюменского многопрофильного центра "Медицинский город" смогли полностью излечить пациентку от рака шейки матки четвертой стадии благодаря внутриартериальной химиотерапии, сообщили журналистам в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.По информации ведомства, диагноз женщине поставили на первой стадии во время беременности, но она решила сохранить ребенка и занялась своим здоровьем только после родов. За пять лет лечения болезнь не отступила, опухоль вышла за пределы шейки матки. Специалисты тюменского "Медицинского города" решили применить метод рентгенэндоваскулярной хирургии и провели пациентке пять курсов суперселективной внутриартериальной регионарной химиотерапии.Как пояснили в депздраве, при таком лечении химиопрепарат по сверхтонким катетерам вместе с током артериальной крови вводится непосредственно в ткань опухоли, где он накапливается в максимально возможной концентрации.Противоопухолевое лечение дало возможность проведения дальнейшей дистанционной и внутриполостной лучевой терапии, благодаря которой опухоль полностью регрессировала. Контрольное исследование и МРТ показало полное отсутствие патологии, подчеркнули в депздраве.

https://ria.ru/20201011/limfouzly-1579240919.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/onkologiya-1578157592.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество