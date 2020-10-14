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Российские онкологи вылечили пациентку с четвертой стадией рака
Онкологи тюменского многопрофильного центра "Медицинский город" смогли полностью излечить пациентку от рака шейки матки четвертой стадии благодаря... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:55
2020-10-14T12:27
здоровье - общество
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости.</strong> Онкологи тюменского многопрофильного центра "Медицинский город" смогли полностью излечить пациентку от рака шейки матки четвертой стадии благодаря внутриартериальной химиотерапии, сообщили журналистам в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.По информации ведомства, диагноз женщине поставили на первой стадии во время беременности, но она решила сохранить ребенка и занялась своим здоровьем только после родов. За пять лет лечения болезнь не отступила, опухоль вышла за пределы шейки матки. Специалисты тюменского "Медицинского города" решили применить метод рентгенэндоваскулярной хирургии и провели пациентке пять курсов суперселективной внутриартериальной регионарной химиотерапии.Как пояснили в депздраве, при таком лечении химиопрепарат по сверхтонким катетерам вместе с током артериальной крови вводится непосредственно в ткань опухоли, где он накапливается в максимально возможной концентрации.Противоопухолевое лечение дало возможность проведения дальнейшей дистанционной и внутриполостной лучевой терапии, благодаря которой опухоль полностью регрессировала. Контрольное исследование и МРТ показало полное отсутствие патологии, подчеркнули в депздраве.
https://ria.ru/20201011/limfouzly-1579240919.html
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здоровье - общество, общество

Российские онкологи вылечили пациентку с четвертой стадией рака

11:55 14.10.2020 (обновлено: 12:27 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкОперация по лечению аритмии с использованием метода криоаблации
Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Онкологи тюменского многопрофильного центра "Медицинский город" смогли полностью излечить пациентку от рака шейки матки четвертой стадии благодаря внутриартериальной химиотерапии, сообщили журналистам в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
По информации ведомства, диагноз женщине поставили на первой стадии во время беременности, но она решила сохранить ребенка и занялась своим здоровьем только после родов. За пять лет лечения болезнь не отступила, опухоль вышла за пределы шейки матки. Специалисты тюменского "Медицинского города" решили применить метод рентгенэндоваскулярной хирургии и провели пациентке пять курсов суперселективной внутриартериальной регионарной химиотерапии.
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Как пояснили в депздраве, при таком лечении химиопрепарат по сверхтонким катетерам вместе с током артериальной крови вводится непосредственно в ткань опухоли, где он накапливается в максимально возможной концентрации.
"Мы проводили внутриартериальную химиотерапию через сосуды, которые кровоснабжают матку, опухоль, шейку матки, яичниковую артерию. Локально вводили химиопрепарат в сосудистые бассейны для того, чтобы максимальная концентрация препарата сосредотачивалась непосредственно в органе-мишени. Благодаря такому воздействию опухоль стала уменьшаться", - приводятся в сообщении слова заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лаврентия Дьякова.
Противоопухолевое лечение дало возможность проведения дальнейшей дистанционной и внутриполостной лучевой терапии, благодаря которой опухоль полностью регрессировала. Контрольное исследование и МРТ показало полное отсутствие патологии, подчеркнули в депздраве.
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