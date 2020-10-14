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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579724739.html
В России за сутки впервые выявили более 14 тысяч заболевших COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 14 231 случай COVID-19 — таким образом, суточный прирост установил новый рекорд. Умерли за день 239 человек, выписались из... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:32
2020-10-14T12:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 14 231 случай <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> — таким образом, суточный прирост установил новый рекорд. Умерли за день 239 человек, выписались из больниц — 7920, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Новые случаи зафиксировали в 84 регионах, прироста нет только на Чукотке. При этом у четверти инфицированных (3585 человек) нет симптомов.Больше всего заболевших выявили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 4573 (накануне их было 4618). В Санкт-Петербурге отмечено 602 случая, в Подмосковье – 429, в Ростовской области — 280, в Нижегородской — 277, в Воронежской — 216, в Свердловской — 211, в Ханты-Мансийском автономном округе — 199, в Красноярском крае и Архангельской области — по 195.Минимальные показатели за сутки зафиксированы в Чечне и Ненецком автономном округе — по пять случаев.Накануне сообщалось о 13 868 случаях COVID-19. Темпы прироста за сутки в целом по стране остались на уровне 1,1 процента.Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 1 340 409. Умерли за все время 23 205 человек, вылечились — 1 039 705.В Москве, где ситуация значительно осложнилась, действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано до 28 октября оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но ученики с шестого по 11-й класс в школы не вернутся — их перевели на дистанционное обучение.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается 37,7 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия по числу инфицированных занимает четвертое место.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20201014/oslozhnenie-1579703728.html
Надо понимать, что защита от короновируса лежит на плечах каждого и беречь себя и окружающих - это главная наша задача. Это самая актуальная проблема, надо объединиться и подойти к этому вопросу очень серьезно. Я почитала статью на сайте Новый Курс (НК)там короновирусу уделено должное внимание
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Жуткое дело - КОВИД...ешё хлебнем с ним горя...
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России за сутки впервые выявили более 14 тысяч заболевших COVID-19

11:32 14.10.2020 (обновлено: 12:28 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 14 231 случай COVID-19 — таким образом, суточный прирост установил новый рекорд. Умерли за день 239 человек, выписались из больниц — 7920, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Новые случаи зафиксировали в 84 регионах, прироста нет только на Чукотке. При этом у четверти инфицированных (3585 человек) нет симптомов.
Больше всего заболевших выявили в Москве — 4573 (накануне их было 4618). В Санкт-Петербурге отмечено 602 случая, в Подмосковье – 429, в Ростовской области — 280, в Нижегородской — 277, в Воронежской — 216, в Свердловской — 211, в Ханты-Мансийском автономном округе — 199, в Красноярском крае и Архангельской области — по 195.
Минимальные показатели за сутки зафиксированы в Чечне и Ненецком автономном округе — по пять случаев.
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 10:08Распространение нового коронавируса
Обнаружено еще одно возможное опасное осложнение коронавируса
Накануне сообщалось о 13 868 случаях COVID-19. Темпы прироста за сутки в целом по стране остались на уровне 1,1 процента.
Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 1 340 409. Умерли за все время 23 205 человек, вылечились — 1 039 705.
В Москве, где ситуация значительно осложнилась, действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано до 28 октября оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но ученики с шестого по 11-й класс в школы не вернутся — их перевели на дистанционное обучение.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 37,7 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия по числу инфицированных занимает четвертое место.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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