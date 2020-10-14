В России за сутки впервые выявили более 14 тысяч заболевших COVID-19
11:32 14.10.2020 (обновлено: 12:28 14.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 14 231 случай COVID-19 — таким образом, суточный прирост установил новый рекорд. Умерли за день 239 человек, выписались из больниц — 7920, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Новые случаи зафиксировали в 84 регионах, прироста нет только на Чукотке. При этом у четверти инфицированных (3585 человек) нет симптомов.
Больше всего заболевших выявили в Москве — 4573 (накануне их было 4618). В Санкт-Петербурге отмечено 602 случая, в Подмосковье – 429, в Ростовской области — 280, в Нижегородской — 277, в Воронежской — 216, в Свердловской — 211, в Ханты-Мансийском автономном округе — 199, в Красноярском крае и Архангельской области — по 195.
Минимальные показатели за сутки зафиксированы в Чечне и Ненецком автономном округе — по пять случаев.
Накануне сообщалось о 13 868 случаях COVID-19. Темпы прироста за сутки в целом по стране остались на уровне 1,1 процента.
Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 1 340 409. Умерли за все время 23 205 человек, вылечились — 1 039 705.
В Москве, где ситуация значительно осложнилась, действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано до 28 октября оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но ученики с шестого по 11-й класс в школы не вернутся — их перевели на дистанционное обучение.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 37,7 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия по числу инфицированных занимает четвертое место.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.