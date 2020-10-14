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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579718596.html
Вирусолог прокомментировал обнаружение гангрены у больного COVID-19
Коронавирус поражает стенки сосудов и может приводить к образованию тромбов, что, в свою очередь, может вызвать гангрену, но это очень редкий случай, заявил РИА РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:11
2020-10-14T12:01
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус covid-19
сингапур (страна)
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Коронавирус поражает стенки сосудов и может приводить к образованию тромбов, что, в свою очередь, может вызвать гангрену, но это очень редкий случай, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <u><a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/">Анатолий Альтштейн</a></u>.Раннее медики из <u><a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/">Сингапура</a></u> заявили, что одним из осложнений COVID-19 может стать гангрена нижних конечностей. Патологию обнаружили у 39-летнего пациента с инфекцией.По его словам, в Сингапуре самая низкая летальность от коронавирусной инфекции в мире. "За последние два месяца из 12 тысяч умер один человек", - отметил эксперт.Это вполне может означать, что в Сингапуре распространен сильно смещенный вариант "дикого" коронавируса, считает вирусолог. "Это тоже коронавирус, против него будет такая же вакцина. Он отличается тем, что слабее размножается в организме и мало убивает", - отметил Альтштейн.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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анатолий альтштейн, коронавирус covid-19, сингапур (страна), в мире

Вирусолог прокомментировал обнаружение гангрены у больного COVID-19

11:11 14.10.2020 (обновлено: 12:01 14.10.2020)
 
© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© AP Photo / Wong Maye-E
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Коронавирус поражает стенки сосудов и может приводить к образованию тромбов, что, в свою очередь, может вызвать гангрену, но это очень редкий случай, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Раннее медики из Сингапура заявили, что одним из осложнений COVID-19 может стать гангрена нижних конечностей. Патологию обнаружили у 39-летнего пациента с инфекцией.
"Уже давно известно, что коронавирус поражает стенки сосудов, может размножаться и может вызывать образование тромбов. Гангрена – это редкое осложнение коронавируса. Аорта – это большой сосуд, чтобы там обрадовался тромб – такое бывает редко", - сказал Альтштейн.
По его словам, в Сингапуре самая низкая летальность от коронавирусной инфекции в мире. "За последние два месяца из 12 тысяч умер один человек", - отметил эксперт.
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Это вполне может означать, что в Сингапуре распространен сильно смещенный вариант "дикого" коронавируса, считает вирусолог. "Это тоже коронавирус, против него будет такая же вакцина. Он отличается тем, что слабее размножается в организме и мало убивает", - отметил Альтштейн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус COVID-19Сингапур (страна)В мире
 
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