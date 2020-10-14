https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579718596.html

Вирусолог прокомментировал обнаружение гангрены у больного COVID-19

Коронавирус поражает стенки сосудов и может приводить к образованию тромбов, что, в свою очередь, может вызвать гангрену, но это очень редкий случай, заявил РИА РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:11

2020-10-14T11:11

2020-10-14T12:01

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус covid-19

сингапур (страна)

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Коронавирус поражает стенки сосудов и может приводить к образованию тромбов, что, в свою очередь, может вызвать гангрену, но это очень редкий случай, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <u><a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/">Анатолий Альтштейн</a></u>.Раннее медики из <u><a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/">Сингапура</a></u> заявили, что одним из осложнений COVID-19 может стать гангрена нижних конечностей. Патологию обнаружили у 39-летнего пациента с инфекцией.По его словам, в Сингапуре самая низкая летальность от коронавирусной инфекции в мире. "За последние два месяца из 12 тысяч умер один человек", - отметил эксперт.Это вполне может означать, что в Сингапуре распространен сильно смещенный вариант "дикого" коронавируса, считает вирусолог. "Это тоже коронавирус, против него будет такая же вакцина. Он отличается тем, что слабее размножается в организме и мало убивает", - отметил Альтштейн.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200708/1574081697.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус covid-19, сингапур (страна), в мире