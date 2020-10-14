Вирусолог прокомментировал обнаружение гангрены у больного COVID-19
11:11 14.10.2020 (обновлено: 12:01 14.10.2020)
© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Коронавирус поражает стенки сосудов и может приводить к образованию тромбов, что, в свою очередь, может вызвать гангрену, но это очень редкий случай, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Раннее медики из Сингапура заявили, что одним из осложнений COVID-19 может стать гангрена нижних конечностей. Патологию обнаружили у 39-летнего пациента с инфекцией.
"Уже давно известно, что коронавирус поражает стенки сосудов, может размножаться и может вызывать образование тромбов. Гангрена – это редкое осложнение коронавируса. Аорта – это большой сосуд, чтобы там обрадовался тромб – такое бывает редко", - сказал Альтштейн.
По его словам, в Сингапуре самая низкая летальность от коронавирусной инфекции в мире. "За последние два месяца из 12 тысяч умер один человек", - отметил эксперт.
Это вполне может означать, что в Сингапуре распространен сильно смещенный вариант "дикого" коронавируса, считает вирусолог. "Это тоже коронавирус, против него будет такая же вакцина. Он отличается тем, что слабее размножается в организме и мало убивает", - отметил Альтштейн.
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