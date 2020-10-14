https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579706740.html
Мурашко рассказал о тест-системах для диагностики коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что всего зарегистрировано в стране свыше 180 тест-систем на выявление коронавируса и антител, более 80 отечественные. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:13
2020-10-14T10:13
2020-10-14T10:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
госдума рф
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что всего зарегистрировано в стране свыше 180 тест-систем на выявление <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> и антител, более 80 отечественные."Всего зарегистрировано всевозможных тест-систем в стране свыше 180, причем хочу отметить, что более 80 тест-систем зарегистрировано отечественного производства", - сказал он на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья.По его словам, это ПЦР тесты, а также тесты на антигены и выявляющие иммунный ответ.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, госдума рф, общество