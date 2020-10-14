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Мурашко заявил об отсутствии проблем со средствами индивидуальной защиты
Проблем со средствами индивидуальной защиты от коронавируса в РФ не выявлено, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:04
2020-10-14T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Проблем со средствами индивидуальной защиты от коронавируса в РФ не выявлено, сообщил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Мурашко заявил об отсутствии проблем со средствами индивидуальной защиты

10:04 14.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Проблем со средствами индивидуальной защиты от коронавируса в РФ не выявлено, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня именно для использования средств индивидуальной защиты проблем никаких мы не видим", - рассказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
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