https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579705060.html
Мурашко заявил об отсутствии проблем со средствами индивидуальной защиты
Проблем со средствами индивидуальной защиты от коронавируса в РФ не выявлено, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:04
2020-10-14T10:04
2020-10-14T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Проблем со средствами индивидуальной защиты от коронавируса в РФ не выявлено, сообщил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)