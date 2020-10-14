https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579704535.html

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

Ситуация с коронавирусом в России на сегодняшний день остаётся крайне напряженной, населению необходимо соблюдать все существующие требования, чтобы... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:01

2020-10-14T10:01

2020-10-14T14:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в России на сегодняшний день остаётся крайне напряженной, населению необходимо соблюдать все существующие требования, чтобы минимизировать риски для страны, в том числе ее экономики, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Глава ведомства отметил, что поведение населения в части соблюдения эпидтребований по коронавирусу — ключевой фактор. "Это позволит минимизировать риски для страны, в том числе для экономической деятельности", — сказал Мурашко.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201013/pozner-1579505548.html

Антивирус Никто не верит. 15

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)