https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579701853.html
Две трети больных COVID-19 россиян лечатся амбулаторно
Почти 66% больных с COVID-19 лечатся в амбулаторных условиях, на ИВЛ находятся 2356 человек, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:49
2020-10-14T09:49
2020-10-14T09:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Почти 66% больных с COVID-19 лечатся в амбулаторных условиях, на ИВЛ находятся 2356 человек, заявил глава Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."На ИВЛ сегодня находятся 2356 человек", - добавил министр.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)