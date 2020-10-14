Мурашко оценил прирост заболеваемости коронавирусом
09:46 14.10.2020 (обновлено: 16:18 14.10.2020)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прирост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос с 41 до 52 на 100 тысяч населения.
"Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения, в сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
В России в настоящий момент развернуто 176 тысяч инфекционных коек, максимальное количество было почти 185 тысяч, таким образом, перепрофилирован ещё не максимум, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В упреждающем режиме нами совместно с субъектами Российской Федерации развернуто 176 тысяч коек. Хочу обратить внимание, что максимальное количество коек, которое мы разворачивали, - это почти 185 тысяч коек, это было 18 июня 2020 года", - рассказал Мурашко на комитете Госдумы по охране здоровья.
Таким образом, по словам министра, максимум ещё не достигнут.
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