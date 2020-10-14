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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579701051.html
Мурашко оценил прирост заболеваемости коронавирусом
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прирост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос с 41 до 52 на 100 тысяч населения. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:46
2020-10-14T16:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. </strong>Глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что прирост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос с 41 до 52 на 100 тысяч населения.В России в настоящий момент развернуто 176 тысяч инфекционных коек, максимальное количество было почти 185 тысяч, таким образом, перепрофилирован ещё не максимум, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Таким образом, по словам министра, максимум ещё не достигнут.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579394442.html
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коронавирус в россии, михаил мурашко, общество

Мурашко оценил прирост заболеваемости коронавирусом

09:46 14.10.2020 (обновлено: 16:18 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прирост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос с 41 до 52 на 100 тысяч населения.
"Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения, в сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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В России в настоящий момент развернуто 176 тысяч инфекционных коек, максимальное количество было почти 185 тысяч, таким образом, перепрофилирован ещё не максимум, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В упреждающем режиме нами совместно с субъектами Российской Федерации развернуто 176 тысяч коек. Хочу обратить внимание, что максимальное количество коек, которое мы разворачивали, - это почти 185 тысяч коек, это было 18 июня 2020 года", - рассказал Мурашко на комитете Госдумы по охране здоровья.
Таким образом, по словам министра, максимум ещё не достигнут.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМихаил МурашкоОбщество
 
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