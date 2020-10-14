https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579701051.html

Мурашко оценил прирост заболеваемости коронавирусом

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прирост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос с 41 до 52 на 100 тысяч населения. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:46

2020-10-14T09:46

2020-10-14T16:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

михаил мурашко

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. </strong>Глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что прирост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос с 41 до 52 на 100 тысяч населения.В России в настоящий момент развернуто 176 тысяч инфекционных коек, максимальное количество было почти 185 тысяч, таким образом, перепрофилирован ещё не максимум, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Таким образом, по словам министра, максимум ещё не достигнут.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579394442.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, михаил мурашко, общество