https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579698770.html

Полпред правительства в Госдуме заболел COVID-19

Полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко заболел коронавирусной инфекцией, но уже чувствует себя хорошо, рассказал депутат Госдумы... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:28

2020-10-14T09:28

2020-10-14T09:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр синенко (политик)

здоровье - общество

вячеслав лысаков

госдума рф

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Полномочный представитель правительства в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sinenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Синенко</a> заболел коронавирусной инфекцией, но уже чувствует себя хорошо, рассказал депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лысаков</a>.В разговоре с РИА Новости депутат пояснил, что общался с Синенко. "Болеет, но чувствует себя хорошо", - добавил депутат. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр синенко (политик), здоровье - общество, вячеслав лысаков, госдума рф