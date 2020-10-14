https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579698398.html

Аксенов назвал неутешительной ситуацию с коронавирусом в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал неутешительной ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:24

2020-10-14T09:24

2020-10-14T09:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

сергей аксенов (политик)

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> назвал неутешительной ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе.По его словам, за истекшие сутки в республике зарегистрировано 163 случая коронавирусной инфекции. 128 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.Всего на текущий период в республике зарегистрирован 6331 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3639 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/volna-1579396208.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), общество