Аксенов назвал неутешительной ситуацию с коронавирусом в Крыму
09:24 14.10.2020 (обновлено: 09:25 14.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал неутешительной ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе.
"Динамика неутешительная. Процесс продолжается, зараженных достаточно много, поэтому еще раз напоминаем, что без усиления дисциплины, прежде всего личной дисциплины, в данном случае без осторожности, без соблюдения масочного режима, переломить ситуацию будет сложно", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по недопущению коронавируса.
По его словам, за истекшие сутки в республике зарегистрировано 163 случая коронавирусной инфекции. 128 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Всего на текущий период в республике зарегистрирован 6331 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3639 человек.
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