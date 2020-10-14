https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579694779.html
Эпидемиолог оценил влияние ВИЧ на течение коронавируса
В России не выявлены случаи осложнения течения ВИЧ-инфекции у пациентов с коронавирусом, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:03
2020-10-14T09:03
2020-10-14T09:03
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> В России не выявлены случаи осложнения течения ВИЧ-инфекции у пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>."Данные, которые мы получили за 10 месяцев, показывают, что мы не видим утяжеления течения ВИЧ-инфекции у пациентов с коронавирусом", - сказал Горелов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество