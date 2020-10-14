https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579684695.html

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 38 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 38 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T05:09

2020-10-14T05:09

2020-10-14T05:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 38 миллионов, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa" target="_blank">университет Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 38 041 143. Скончались 1 084 888 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 26 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, москва, в мире