https://ria.ru/20201014/koronavirus--1579808513.html

Священник из Кемеровской области скончался от COVID-19

Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска в Кемеровской области протоиерей Николай Гомзяк скончался на 64-м году жизни от... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:01

2020-10-14T17:01

2020-10-14T17:24

религия и мировоззрение

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религия

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русская православная церковь

московская патриархия

кемеровская область

серафим саровский (прохор мошнин)

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска в Кемеровской области протоиерей Николай Гомзяк скончался на 64-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса."14 октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 64-м году жизни скончался духовник Мариинской епархии, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска протоиерей Николай Гомзяк", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы.По данным сайта Мариинской епархии Кемеровской митрополии РПЦ, отец Никола в 1985 году стал настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла, и за годы службы "снискал уважение и любовь собратий и прихожан".Священник был кавалером церковных наград: ордена благоверного князя Даниила Московского III степени, ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени, ордена Преподобного Серафима Саровского и других наград Московской патриархии, а также администрации Кемеровской области.

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579503624.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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