https://ria.ru/20201014/koronavirus--1579808513.html
Священник из Кемеровской области скончался от COVID-19
Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска в Кемеровской области протоиерей Николай Гомзяк скончался на 64-м году жизни от... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:01
2020-10-14T17:01
2020-10-14T17:24
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
религия
сергий радонежский
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
московская патриархия
кемеровская область
серафим саровский (прохор мошнин)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579806711_0:157:711:557_1400x0_80_0_0_7a67f4adcb64774954daeea71449ac93.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска в Кемеровской области протоиерей Николай Гомзяк скончался на 64-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса."14 октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 64-м году жизни скончался духовник Мариинской епархии, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска протоиерей Николай Гомзяк", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы.По данным сайта Мариинской епархии Кемеровской митрополии РПЦ, отец Никола в 1985 году стал настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла, и за годы службы "снискал уважение и любовь собратий и прихожан".Священник был кавалером церковных наград: ордена благоверного князя Даниила Московского III степени, ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени, ордена Преподобного Серафима Саровского и других наград Московской патриархии, а также администрации Кемеровской области.
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579503624.html
1
кемеровская область
анжеро-судженск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579806711_0:91:711:624_1400x0_80_0_0_6168c7846dfa3ff315ed2d65fc96f462.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, религия, сергий радонежский, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, московская патриархия, кемеровская область, серафим саровский (прохор мошнин), анжеро-судженск, общество
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска в Кемеровской области протоиерей Николай Гомзяк скончался на 64-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
"14 октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 64-м году жизни скончался духовник Мариинской епархии, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска протоиерей Николай Гомзяк", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы.
По данным сайта Мариинской епархии Кемеровской митрополии РПЦ, отец Никола в 1985 году стал настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла, и за годы службы "снискал уважение и любовь собратий и прихожан".
Священник был кавалером церковных наград: ордена благоверного князя Даниила Московского III степени, ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени, ордена Преподобного Серафима Саровского и других наград Московской патриархии, а также администрации Кемеровской области.