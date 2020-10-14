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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201014/koronavirus--1579808513.html
Священник из Кемеровской области скончался от COVID-19
Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска в Кемеровской области протоиерей Николай Гомзяк скончался на 64-м году жизни от... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:01
2020-10-14T17:24
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
религия
сергий радонежский
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
московская патриархия
кемеровская область
серафим саровский (прохор мошнин)
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска в Кемеровской области протоиерей Николай Гомзяк скончался на 64-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса."14 октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 64-м году жизни скончался духовник Мариинской епархии, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска протоиерей Николай Гомзяк", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы.По данным сайта Мариинской епархии Кемеровской митрополии РПЦ, отец Никола в 1985 году стал настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла, и за годы службы "снискал уважение и любовь собратий и прихожан".Священник был кавалером церковных наград: ордена благоверного князя Даниила Московского III степени, ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени, ордена Преподобного Серафима Саровского и других наград Московской патриархии, а также администрации Кемеровской области.
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579503624.html
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кемеровская область
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коронавирус в россии, религия, сергий радонежский, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, московская патриархия, кемеровская область, серафим саровский (прохор мошнин), анжеро-судженск, общество

Священник из Кемеровской области скончался от COVID-19

17:01 14.10.2020 (обновлено: 17:24 14.10.2020)
 
© Сайт храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска (Кемеровская область) Протоиерей Николай Гомзяк - настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска (Кемеровская область)
Протоиерей Николай Гомзяк - настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска (Кемеровская область) - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Сайт храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска (Кемеровская область)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска в Кемеровской области протоиерей Николай Гомзяк скончался на 64-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
"14 октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 64-м году жизни скончался духовник Мариинской епархии, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Анжеро-Судженска протоиерей Николай Гомзяк", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы.
По данным сайта Мариинской епархии Кемеровской митрополии РПЦ, отец Никола в 1985 году стал настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла, и за годы службы "снискал уважение и любовь собратий и прихожан".
Священник был кавалером церковных наград: ордена благоверного князя Даниила Московского III степени, ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени, ордена Преподобного Серафима Саровского и других наград Московской патриархии, а также администрации Кемеровской области.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииРелигияСергий РадонежскийНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМосковская ПатриархияКемеровская областьСерафим Саровский (Прохор Мошнин)Анжеро-СудженскОбщество
 
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