https://ria.ru/20201014/konstitutsiya-1579838525.html

В Госдуму внесли проекты, закрепляющие гарантии верховенства Конституции

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму пакет проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T19:18

2020-10-14T19:18

2020-10-14T19:24

россия

конституция рф

госдума рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> внёс в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> пакет проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России, сообщили в пресс-службе комитета ГД."Во второй пакет входит ряд законопроектов, направленных на развитие конституционных положений, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции Российской Федерации и приоритета ее действия на территории нашей страны, при сохранении правовых позиций, направленных на уважение основных принципов международного права", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроектами предлагается закрепить в кодексах РФ и законах правила соотношения российского законодательства и норм международного права. Также предлагается внести изменения в более 110 законодательных актов РФ, в том числе в шесть кодексов."Принятие законопроектов приведет в соответствие с Конституцией РФ положения гражданского, семейного, процессуальных кодексов и многих других законодательных актов РФ в целях обеспечения верховенства Конституции России на территории нашей страны", - цитирует пресс-служба главу комитета по госстроительству Павла Крашенинникова.

https://ria.ru/20201014/gossovet-1579833864.html

Егор Панкратов Бред какой то........ У нас и так главенство Конституции......... Похоже на предвыборную возню в Думу. 14

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, конституция рф, госдума рф, владимир путин, политика