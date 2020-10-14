СМИ сообщили, что Колесникову не приглашали на встречу с Лукашенко в СИЗО
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, которая содержится в следственном изоляторе тюрьмы №8 в городе Жодино под Минском, не приглашали на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко с задержанными представителями оппозиции, которая прошла 10 октября в СИЗО, говорится в сообщении Telegram-канала "Пул Первого".
"Начитавшись вчера слезную пиар-историю от Колесниковой (что в Жодино спокойнее, поэтому на встречу с Первым не поедет), пул решил эту информацию как-то подтвердить или опровергнуть через свои источники. Вот какой ответ мы получили: на встречу ее не приглашали", - сообщает канал.
Ранее адвокат Колесниковой Александр Пыльченко заявил, что к ней приезжали двое неизвестных и предлагали принять участие в беседе, она отказалась, мотивировав это тем, что приехавшие к ней мужчины даже не представились.
Следственный комитет ранее сообщал, что два члена президиума совета оппозиции - Колесникова и Максим Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся в СИЗО.
24 сентября, 20:13Протесты в БелоруссииВ Минске задержали адвоката Марии Колесниковой
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.