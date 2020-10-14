https://ria.ru/20201014/kolesnikova-1579740943.html

СМИ сообщили, что Колесникову не приглашали на встречу с Лукашенко в СИЗО

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, которая содержится в следственном изоляторе тюрьмы №8 в городе Жодино под... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:38

2020-10-14T12:38

2020-10-14T12:38

протесты в белоруссии

мария колесникова

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марию Колесникову</a>, которая содержится в следственном изоляторе тюрьмы №8 в городе Жодино под <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a>, не приглашали на встречу с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> с задержанными представителями оппозиции, которая прошла 10 октября в СИЗО, говорится в сообщении Telegram-канала "<a href="https://t.me/pul_1/1729" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пул Первого</a>".Ранее адвокат Колесниковой Александр Пыльченко заявил, что к ней приезжали двое неизвестных и предлагали принять участие в беседе, она отказалась, мотивировав это тем, что приехавшие к ней мужчины даже не представились.Следственный комитет ранее сообщал, что два члена президиума совета оппозиции - Колесникова и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a> - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся в СИЗО.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20200924/kolesnikova-1577731299.html

https://ria.ru/20201013/oppozitsiya-1579571243.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире