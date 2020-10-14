https://ria.ru/20201014/kirgiziya-1579810132.html

Первым вице-премьером Киргизии стал экс-министр экономики Артем Новиков

Первым вице-премьером Киргизии назначен экс-министр экономики Артем Новиков, его кандидатуру выдвинул в составе своего кабмина новый премьер страны Садыр... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:06

2020-10-14T17:06

2020-10-14T17:06

протесты в бишкеке

правительство киргизии

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<strong>БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Первым вице-премьером <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> назначен экс-министр экономики Артем Новиков, его кандидатуру выдвинул в составе своего кабмина новый премьер страны <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>.На должность новых вице-премьеров назначены экс-министр соцразвития Равшан Сабиров и оппозиционер Максат Мамытканов. Сохранила свой пост Аида Исмаилова - вице-премьер из прошлого состава.По словам Жапарова, в составе его кабмина большинство чиновников предыдущего правительства сохранят свои посты. Изменится только около 20% состава. Так, пост главы МИД займет Руслан Казакбаев, министра финансов - Кыялбек Мукашев, главы минтранса - Бакыт Бердалиев, министра здравоохранения - Алымкадыр Бейшеналиев, главы МЧС - Бообек Ажикеев, главы минобразования - Алмазбек Бейшеналиев, главы минкульта - Нуржигит Кадырбеков.В среду президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьер-министром страны, а также утвердил его программу и новый состав кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

https://ria.ru/20201014/kirgiziya-1579809241.html

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство киргизии, бишкек, киргизия, в мире