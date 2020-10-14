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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201014/kirgiziya-1579752641.html
Путину детально докладывают о ситуации в Киргизии
Президенту РФ Владимиру Путину детально докладывают о ситуации в Киргизии, включая итоги поездки туда замглавы аппарата президента России Дмитрия Козака,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:24
2020-10-14T13:32
бишкек
протесты в бишкеке
владимир путин
дмитрий козак
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> детально докладывают о ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, включая итоги поездки туда замглавы аппарата президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Козака</a>, сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Президенту детально и постоянно докладывается обо всех контактах с киргизской стороной, в том числе о тех контактах, которые осуществил в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> замруководителя администрации Козак", - сказал Песков журналистам.По его словам, основные итоги поездки Козака в Киргизии - рабочие."Россия выступает за то, чтобы развитие ситуации с Киргизией оставалось в конституционном русле. Киргизия - это наш партнер, в том числе и по интеграционным процессам. Мы дорожим нашими двусторонними отношениями. Поэтому мы хотим, чтобы ситуация там как можно скорее стабилизировалась и не превращалась в хаос", - отметил Песков.
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html
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бишкек, владимир путин, дмитрий козак, киргизия, в мире

Путину детально докладывают о ситуации в Киргизии

13:24 14.10.2020 (обновлено: 13:32 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники митинга на Старой площади в Бишкеке
Участники митинга на Старой площади в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину детально докладывают о ситуации в Киргизии, включая итоги поездки туда замглавы аппарата президента России Дмитрия Козака, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президенту детально и постоянно докладывается обо всех контактах с киргизской стороной, в том числе о тех контактах, которые осуществил в Бишкеке замруководителя администрации Козак", - сказал Песков журналистам.
По его словам, основные итоги поездки Козака в Киргизии - рабочие.
"Россия выступает за то, чтобы развитие ситуации с Киргизией оставалось в конституционном русле. Киргизия - это наш партнер, в том числе и по интеграционным процессам. Мы дорожим нашими двусторонними отношениями. Поэтому мы хотим, чтобы ситуация там как можно скорее стабилизировалась и не превращалась в хаос", - отметил Песков.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Протесты в БишкекеБишкекВладимир ПутинДмитрий КозакКиргизияВ мире
 
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