https://ria.ru/20201014/kirgiziya-1579689953.html

Власти Киргизии просят не верить слухам на фоне призывов к дестабилизации

Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии просит население не поддаваться панике и не верить слухам на фоне призывов в соцсетях к дестабилизации ситуации в... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T07:49

2020-10-14T07:49

2020-10-14T08:01

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> просит население не поддаваться панике и не верить слухам на фоне призывов в соцсетях к дестабилизации ситуации в стране.По его словам, ГКНБ совместно со всеми силовыми и правоохранительными органами проводит соответствующую работу по пресечению и недопущению провокационных акций со стороны различных сил, в том числе деструктивных.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек.Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера, структуру и состав кабмина. Однако президент, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент. Уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова. Законодательное собрание 14 октября планирует повторно рассмотреть состав кабмина.

https://ria.ru/20201013/spiker-1579605485.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/kirgiziya-1579397062.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире