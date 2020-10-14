Власти Киргизии просят не верить слухам на фоне призывов к дестабилизации
07:49 14.10.2020 (обновлено: 08:01 14.10.2020)
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БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии просит население не поддаваться панике и не верить слухам на фоне призывов в соцсетях к дестабилизации ситуации в стране.
"В настоящее время в соцсетях распространяются различные призывы по дестабилизации обстановки в Бишкеке и республике в целом. В связи с чем ГКНБ призывает всех не поддаваться панике и не верить в разного рода слухам, которые могут привести к эскалации ситуации в стране", - заявил представитель пресс-службы ведомства.
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По его словам, ГКНБ совместно со всеми силовыми и правоохранительными органами проводит соответствующую работу по пресечению и недопущению провокационных акций со стороны различных сил, в том числе деструктивных.
"Как ранее сообщалось, ГКНБ и правоохранительные органы остаются вне политики и в эти трудные минуты призывают все стороны к консенсусу по скорейшей стабилизации обстановки.... Сил и средств силовых структур и правоохранительных органов достаточно для контроля над ситуацией", - подчеркнули в пресс-службе.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
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В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек.
Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера, структуру и состав кабмина. Однако президент, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент. Уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова. Законодательное собрание 14 октября планирует повторно рассмотреть состав кабмина.