Глава Киргизии призвал перейти от политиканства к созидательным действиям
БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал все стороны в республике "отказаться от политиканства" и перейти к созидательным действиям.
"Призываю все стороны перейти от политиканства к созидательным действиям", - сказал президент в заявлении к киргизстанцам, распространенном его пресс-службой в среду.
По словам Жээнбекова, после избрания спикера, которое произошло накануне, парламент республики может функционировать полноценно. Поэтому он предложил законодательному собранию повторно рассмотреть состав кабмина Садыра Жапарова на заседании.
"В целях стабилизации ситуации в стране и признания нового премьер-министра другими государствами важно, чтобы все решения были легитимны, и кандидатура премьер-министра была утверждена в строгом соответствии с законодательством. Надеюсь, что парламент положит точку в этом процессе вокруг премьер-министра", - отметил Жээнбеков.
Как добавил президент, Киргизия - правовое государство и все вопросы должны решаться только в рамках закона, а не путем давления. "Призываю всех вас соблюдать закон. Проявим мудрость и преодолеем все трудности, сохраним единство народа Кыргызстана", - подчеркнул он.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера, структуру и состав кабмина. Однако президент, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент. Уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова.