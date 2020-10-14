https://ria.ru/20201014/kirgiziya-1579686383.html

Глава Киргизии призвал перейти от политиканства к созидательным действиям

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал все стороны в республике "отказаться от политиканства" и перейти к созидательным действиям. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T06:46

2020-10-14T06:46

2020-10-14T06:46

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> призвал все стороны в республике "отказаться от политиканства" и перейти к созидательным действиям.По словам Жээнбекова, после избрания спикера, которое произошло накануне, парламент республики может функционировать полноценно. Поэтому он предложил законодательному собранию повторно рассмотреть состав кабмина <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> на заседании.Как добавил президент, Киргизия - правовое государство и все вопросы должны решаться только в рамках закона, а не путем давления. "Призываю всех вас соблюдать закон. Проявим мудрость и преодолеем все трудности, сохраним единство народа Кыргызстана", - подчеркнул он.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.Парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии </a>10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера, структуру и состав кабмина. Однако президент, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент. Уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова.

https://ria.ru/20201012/kirgiziya-1579383723.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире