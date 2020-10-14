https://ria.ru/20201014/kholokost-1579811433.html

Раввин заявил о необходимости цензуры в интернете

Цензура в интернете необходима по всем темам, разжигающим ненависть и агрессию, заявил в среду РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР)... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:11

2020-10-14T17:11

2020-10-14T17:11

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Цензура в интернете необходима по всем темам, разжигающим ненависть и агрессию, заявил в среду РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, комментируя решение компании Facebook запретить публикацию постов, отрицающих холокост.В начале недели компания объявила о том, что запрещает, в частности "любой контент, который отрицает или искажает холокост", а также "(использование) антисемитских стереотипов о коллективной мощи евреев, которые часто используются для изображения их в качестве правителей мира или его основных институтов". Решение продиктовано тем, что в мире участились случаи ксенофобских онлайн-атак."Цензура просто необходима по всем темам, разжигающим ненависть, агрессию. Это прописные истины, которые применяются в любом здравомыслящем обществе. То, что руководство Facebook решилось на такой жесткий, радикальный контроль, говорит в первую очередь о том, что посты такого рода стали закономерностью и масштаб явления требует уже каких-то конкретных действий", - сказал Борода.Отвечая на вопрос о рисках навязывания руководством Facebook своей версии истории холокоста, событий Второй мировой войны или оценки роли Красной Армии в освобождении Европы, он заявил о недопустимости "исторических перекосов" и политической цензуры."Это (решение Facebook – ред.) все-таки не политическая цензура, а борьба с экстремизмом в социальных сетях. Если вдруг будет какое-то цензурирование или навязывание своего политического, исторического взгляда, то это уже недопустимо. Так как свободное интернет-пространство превратится в идеологическую платформу", - сказал Борода.В России, отметил раввин, "довольно налажена" система противодействия экстремистским высказываниям, есть уполномоченные органы, которые "оперативно реагируют на какие-то яркие выступления"."Просто в нашем обществе нет какого-то массового движения отрицания холокоста. До сих пор довольно крепка школа изучения Великой Отечественной войны, очень много просветительских программ на эту тему. Конечно, к сожалению, бывают и маргинальные эпизоды, как раз в рамках деятельности ФЕОР мы отслеживаем такие вещи и обращаем внимание правоохранительных органов на них", - рассказал глава ФЕОР.Ранее решение Facebook поддержали председатель Совета раввинов Европы главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт и президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер. Так, Каннер призвал другие соцсети рассмотреть возможность подобных ограничений, но подчеркнул, что административное или уголовное наказание за отрицание холокоста в России вводить не нужно. Гольдшмидт, в совю очередь, отметил, что во времена пандемии онлайн-антисемитизм и правый экстремизм в социальных сетях "возросли до нового уровня".

https://ria.ru/20201013/kholokost--1579570659.html

https://ria.ru/20201013/facebook-1579648312.html

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"Фабрики смерти". Архивные кадры ко дню памяти жертв Холокоста Холокост – одна из величайших трагедий в истории человечества: до сих пор неизвестно, сколько жизней он унес. В рамках политики нацистской Германии по уничтожению еврейского народа в 1933–1945 годах была создана система концлагерей. Освенцим в Польше – первый из них и один из самых известных и жестоких. В нем погибло от 1,5 до 4 млн человек. 27 января 1945 года советские войска вошла в Освенцим и освободили его от фашистов. С 2005 года эта дата отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. На территории Освенцима и других лагерей сегодня находятся музеи и мемориалы. 2020-10-14T17:11 true PT3M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии, москва, европа, общество