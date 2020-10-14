https://ria.ru/20201014/keshbek-1579765872.html

Турбизнес ждет оживления зимних продаж из-за кешбэка

Представители туристической отрасли отмечают низкий спрос на зимние и новогодние туры и рассчитывают, что сразу после объявления старта второго этапа продаж по... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:19

2020-10-14T15:19

2020-10-14T15:21

кешбэк

туризм

туризм

туристы

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

краснодарский край

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Представители туристической отрасли отмечают низкий спрос на зимние и новогодние туры и рассчитывают, что сразу после объявления старта второго этапа продаж по акции кешбэка этот процесс оживится, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Она отметила, что из-за нестабильной обстановки, связанной с пандемией коронавируса, глубина продаж туров остается очень низкой."Если говорить о бронированиях путевок на Новый год, то безусловным лидером является Краснодарский край. По оценке туроператоров, продажи направлений по России оживятся после того, как начнется второй этап акции кешбэка, — считает Ломидзе. — Совершенно очевидно, что этого ждут и путешественники, и туристическая индустрия, потому что первый этап продаж показал эффективность беспрецедентной акции".Она добавила, что программа стартует с 15 октября, и все очевидно ждут ее начала. "Поскольку продажи продлятся до 5 декабря, то у туристов будет достаточно времени на принятие решений, выбора маршрута и планирования новогодних праздников, так как путевки можно бронировать до 10 декабря", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.Ломидзе напомнила, что условия второго этапа программы стали более удобными и комфортными с учетом пожеланий туристов. Так, в программе участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех), что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные, возврат в размере 20 процентов теперь распространяется на путевки любой стоимости. Кроме того, максимальный кешбэк увеличен до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).

https://ria.ru/20201005/keshbek-1578215070.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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