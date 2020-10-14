https://ria.ru/20201014/keshbek-1579765872.html
Турбизнес ждет оживления зимних продаж из-за кешбэка
Представители туристической отрасли отмечают низкий спрос на зимние и новогодние туры и рассчитывают, что сразу после объявления старта второго этапа продаж по... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:19
2020-10-14T15:19
2020-10-14T15:21
кешбэк
туризм
туризм
туристы
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156282/54/1562825412_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_becda3daa6ade7c7b00da26c21433e34.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Представители туристической отрасли отмечают низкий спрос на зимние и новогодние туры и рассчитывают, что сразу после объявления старта второго этапа продаж по акции кешбэка этот процесс оживится, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Она отметила, что из-за нестабильной обстановки, связанной с пандемией коронавируса, глубина продаж туров остается очень низкой."Если говорить о бронированиях путевок на Новый год, то безусловным лидером является Краснодарский край. По оценке туроператоров, продажи направлений по России оживятся после того, как начнется второй этап акции кешбэка, — считает Ломидзе. — Совершенно очевидно, что этого ждут и путешественники, и туристическая индустрия, потому что первый этап продаж показал эффективность беспрецедентной акции".Она добавила, что программа стартует с 15 октября, и все очевидно ждут ее начала. "Поскольку продажи продлятся до 5 декабря, то у туристов будет достаточно времени на принятие решений, выбора маршрута и планирования новогодних праздников, так как путевки можно бронировать до 10 декабря", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.Ломидзе напомнила, что условия второго этапа программы стали более удобными и комфортными с учетом пожеланий туристов. Так, в программе участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех), что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные, возврат в размере 20 процентов теперь распространяется на путевки любой стоимости. Кроме того, максимальный кешбэк увеличен до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).
https://ria.ru/20201005/keshbek-1578215070.html
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/54/1562825412_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_3de2023f2534a64191875bcb0cb2c518.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кешбэк, туризм, туристы, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, краснодарский край
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Представители туристической отрасли отмечают низкий спрос на зимние и новогодние туры и рассчитывают, что сразу после объявления старта второго этапа продаж по акции кешбэка этот процесс оживится, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она отметила, что из-за нестабильной обстановки, связанной с пандемией коронавируса, глубина продаж туров остается очень низкой.
"Если говорить о бронированиях путевок на Новый год, то безусловным лидером является Краснодарский край. По оценке туроператоров, продажи направлений по России оживятся после того, как начнется второй этап акции кешбэка, — считает Ломидзе. — Совершенно очевидно, что этого ждут и путешественники, и туристическая индустрия, потому что первый этап продаж показал эффективность беспрецедентной акции".
Она добавила, что программа стартует с 15 октября, и все очевидно ждут ее начала. "Поскольку продажи продлятся до 5 декабря, то у туристов будет достаточно времени на принятие решений, выбора маршрута и планирования новогодних праздников, так как путевки можно бронировать до 10 декабря", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.
Ломидзе напомнила, что условия второго этапа программы стали более удобными и комфортными с учетом пожеланий туристов. Так, в программе участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех), что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные, возврат в размере 20 процентов теперь распространяется на путевки любой стоимости. Кроме того, максимальный кешбэк увеличен до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).