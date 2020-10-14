https://ria.ru/20201014/karshering-1579746673.html

В МВД оценили идею закрепить ответственность каршеринга за состояние авто

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России сообщило, что не возражает против идеи закрепить ответственность каршеринговых... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:00

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2020-10-14T13:00

авто

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России сообщило, что не возражает против идеи закрепить ответственность каршеринговых компаний за техническое состояние автомобилей сервиса, следует из ответа ведомства на инициативу общественников.Ранее директор Института развития правового общества Дарья Гладыш предложила рассмотреть идею законодательно закрепить ответственность владельцев каршеринговых компаний за техническое состояние транспортных единиц автопарка сервиса, а также снизить порог прохождения каршеринговыми автомобилями планового техосмотра до 5 тысяч километров либо раз в квартал. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости."Вопросы регулирования гражданско-правовых отношений к компетенции Госавтоинспекции не отнесены. Вместе с тем принципиальных возражений против закрепления в договорах аренды положений об ответственности за техническое состояние транспортных средств не имеем", - говорится в ответе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, которым также располагает РИА Новости.Вопрос изменения периодичности проведения техосмотра транспортных средств каршеринговых компаний, по мнению ведомства, должен рассматриваться в совокупности с вопросами обеспечения надлежащего технического состояния авто.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто