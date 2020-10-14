Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе
12:45 14.10.2020 (обновлено: 13:04 14.10.2020)
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в среду телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, подтвердили необходимость неукоснительного выполнения московских договоренностей, сообщили в МИД РФ.
Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.
"Обсуждалась сложная ситуация, складывающаяся в зоне нагорнокарабахского конфликта. Подтверждена необходимость неукоснительного выполнения положений московского заявления министров иностранных дел РФ, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября с.г", - заявили в МИД РФ.
"Российской стороной была акцентирована безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня, что создаст основу для дальнейших шагов по политико-дипломатическому урегулированию нагорнокарабахского конфликта", - сообщили в российском министерстве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Агдамском районе.
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Агдамском районе.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе
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Разрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе
Последствия удара по азербайджанской Гяндже
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Последствия удара по азербайджанской Гяндже
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Агдамском районе.
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Разрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе
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Последствия удара по азербайджанской Гяндже
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
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