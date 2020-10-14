https://ria.ru/20201014/karabakh-1579742434.html

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в среду телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:45

2020-10-14T12:45

2020-10-14T13:04

обсе

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

сергей лавров

мид азербайджана

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> провел в среду телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, стороны обсудили ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, подтвердили необходимость неукоснительного выполнения московских договоренностей, сообщили в МИД РФ.Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны."Российской стороной была акцентирована безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня, что создаст основу для дальнейших шагов по политико-дипломатическому урегулированию нагорнокарабахского конфликта", - сообщили в российском министерстве.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

сша

армения

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, сша, армения, нагорный карабах, сергей лавров, мид азербайджана, в мире