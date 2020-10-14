https://ria.ru/20201014/karabakh-1579719612.html

Баку заявил об уничтожении двух армянских систем С-300 в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что во время боев в Карабахе азербайджанские вооруженные силы уничтожили две системы С-300 ВС Армении. РИА Новости, 14.10.2020

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2020-10-14T12:06

обсе

зрк с-300

ильхам алиев

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 14 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что во время боев в Карабахе азербайджанские вооруженные силы уничтожили две системы <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a> ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.По его словам, "ВС Армении получила тяжелый урон". "Уничтожено свыше 200 танков, две системы С-300, 33 танка были взяты в качестве трофея", - заявил Алиев.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

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сша

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, зрк с-300, ильхам алиев, сша, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире