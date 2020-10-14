Баку заявил об уничтожении двух армянских систем С-300 в Карабахе
11:14 14.10.2020 (обновлено: 12:06 14.10.2020)
БАКУ, 14 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что во время боев в Карабахе азербайджанские вооруженные силы уничтожили две системы С-300 ВС Армении.
"Успешные военные операции Азербайджана по освобождению от оккупации успешно продолжаются. ВС Армении хотят расширить географию боестолкновений, привлечь ОДКБ в конфликт. Поэтому обстреливают населенные пункты с территории Армении, подстрекая нас на ответные меры. Но мы не предпринимаем мер против мирного населения", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.
По его словам, "ВС Армении получила тяжелый урон". "Уничтожено свыше 200 танков, две системы С-300, 33 танка были взяты в качестве трофея", - заявил Алиев.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
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