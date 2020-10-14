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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579693435.html
Азербайджан заявил о сохранении режима прекращения огня в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило, что армия сохраняет режим гуманитарного прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T08:43
2020-10-14T08:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
бмп-2
т-72 "урал"
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>БАКУ, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило, что армия сохраняет режим гуманитарного прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе.Там добавили, что "в результате предпринятых Азербайджанской Армией действий на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя 5 танков Т-72, 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 ЗРК "Оса-АКМ", 1 БМП-2, 1 зенитная пушка КС-19, 2 гаубицы пушки Д-30, а также несколько единиц автомобильной техники".По данным Минобороны, территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов с утра подвергается артиллерийскому обстрелу. Азербайджанская Армия принимает адекватные меры.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
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минобороны азербайджана, обсе, бмп-2, т-72 "урал", нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Азербайджан заявил о сохранении режима прекращения огня в Карабахе

08:43 14.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд в Карабахе
Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 14 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что армия сохраняет режим гуманитарного прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе.
"В ночь с 13 на 14 октября обстановка на Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной. Ночью подразделения вооруженных сил Армении атаковали позиции азербайджанской Армии на некоторых направлениях фронта. В результате принятых нами мер они были отброшены назад, неся потери", - заявляет оборонное ведомство.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПоследствия обстрела города Гянджа
Последствия обстрела города Гянджа
1 из 3
Последствия обстрела города Гянджа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПоследствия обстрела города Гянджа
Последствия обстрела города Гянджа
2 из 3
Последствия обстрела города Гянджа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
 Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
3 из 3
Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 3
Последствия обстрела города Гянджа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 3
Последствия обстрела города Гянджа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 3
Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Там добавили, что "в результате предпринятых Азербайджанской Армией действий на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя 5 танков Т-72, 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 ЗРК "Оса-АКМ", 1 БМП-2, 1 зенитная пушка КС-19, 2 гаубицы пушки Д-30, а также несколько единиц автомобильной техники".
По данным Минобороны, территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов с утра подвергается артиллерийскому обстрелу. Азербайджанская Армия принимает адекватные меры.
"Войска азербайджанской Армии, соблюдая режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют оперативное преимущество по всему фронту", - заявляет Минобороны.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Разрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Попали в капкан". Почему не стихают бои в Карабахе
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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