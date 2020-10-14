Азербайджан заявил о сохранении режима прекращения огня в Карабахе
БАКУ, 14 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что армия сохраняет режим гуманитарного прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе.
"В ночь с 13 на 14 октября обстановка на Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной. Ночью подразделения вооруженных сил Армении атаковали позиции азербайджанской Армии на некоторых направлениях фронта. В результате принятых нами мер они были отброшены назад, неся потери", - заявляет оборонное ведомство.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
3 из 3
Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
3 из 3
Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Там добавили, что "в результате предпринятых Азербайджанской Армией действий на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя 5 танков Т-72, 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 ЗРК "Оса-АКМ", 1 БМП-2, 1 зенитная пушка КС-19, 2 гаубицы пушки Д-30, а также несколько единиц автомобильной техники".
По данным Минобороны, территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов с утра подвергается артиллерийскому обстрелу. Азербайджанская Армия принимает адекватные меры.
"Войска азербайджанской Армии, соблюдая режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют оперативное преимущество по всему фронту", - заявляет Минобороны.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта