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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579692025.html
Ереван заявил о возобновлении Баку обстрела в Карабахе
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские ВС возобновили в среду утром ракетно-артиллерийский обстрел на линии... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T08:27
2020-10-14T09:14
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян заявила, что азербайджанские ВС возобновили в среду утром ракетно-артиллерийский обстрел на линии соприкосновения в Карабахе.По ее словам, особо интенсивно обстреливаются юго-восточное, северное и северо-восточное направления. "Подразделения Армии обороны на всех направлениях линии соприкосновения принимают необходимые меры для пресечения агрессивной активности противника, продолжая уверенно выполнять священную миссию по защите границ родины", - отметила Степанян.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
Если реально хотите МИР выводите войска из Азербайджана будет вам мир на долгие годы !
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нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Ереван заявил о возобновлении Баку обстрела в Карабахе

08:27 14.10.2020 (обновлено: 09:14 14.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские ВС возобновили в среду утром ракетно-артиллерийский обстрел на линии соприкосновения в Карабахе.

"Ночью на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения сохранялась относительно стабильная напряженность. На отдельных участках с различной интенсивностью продолжались артиллерийские дуэли. Утром противник, нарушив гуманитарное перемирие, возобновил ракетно-артиллерийские обстрелы на южном, юго-восточном, северном и северо-восточном направлениях", - написала Степанян в Facebook, ссылаясь на данные Армии обороны Карабаха.

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По ее словам, особо интенсивно обстреливаются юго-восточное, северное и северо-восточное направления. "Подразделения Армии обороны на всех направлениях линии соприкосновения принимают необходимые меры для пресечения агрессивной активности противника, продолжая уверенно выполнять священную миссию по защите границ родины", - отметила Степанян.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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