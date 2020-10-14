https://ria.ru/20201014/karabakh-1579692025.html

Ереван заявил о возобновлении Баку обстрела в Карабахе

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские ВС возобновили в среду утром ракетно-артиллерийский обстрел на линии... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T08:27

2020-10-14T08:27

2020-10-14T09:14

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян заявила, что азербайджанские ВС возобновили в среду утром ракетно-артиллерийский обстрел на линии соприкосновения в Карабахе.По ее словам, особо интенсивно обстреливаются юго-восточное, северное и северо-восточное направления. "Подразделения Армии обороны на всех направлениях линии соприкосновения принимают необходимые меры для пресечения агрессивной активности противника, продолжая уверенно выполнять священную миссию по защите границ родины", - отметила Степанян.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

vassalamunaleykum Если реально хотите МИР выводите войска из Азербайджана будет вам мир на долгие годы ! 20

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нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире