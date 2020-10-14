Ереван заявил о возобновлении Баку обстрела в Карабахе
08:27 14.10.2020 (обновлено: 09:14 14.10.2020)
ЕРЕВАН, 14 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские ВС возобновили в среду утром ракетно-артиллерийский обстрел на линии соприкосновения в Карабахе.
"Ночью на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения сохранялась относительно стабильная напряженность. На отдельных участках с различной интенсивностью продолжались артиллерийские дуэли. Утром противник, нарушив гуманитарное перемирие, возобновил ракетно-артиллерийские обстрелы на южном, юго-восточном, северном и северо-восточном направлениях", - написала Степанян в Facebook, ссылаясь на данные Армии обороны Карабаха.
По ее словам, особо интенсивно обстреливаются юго-восточное, северное и северо-восточное направления. "Подразделения Армии обороны на всех направлениях линии соприкосновения принимают необходимые меры для пресечения агрессивной активности противника, продолжая уверенно выполнять священную миссию по защите границ родины", - отметила Степанян.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.