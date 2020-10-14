https://ria.ru/20201014/kanikuly-1579859390.html
Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
Школьники Московской области, учащиеся по четвертям, уходят на каникулы по плану, а не из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T22:18
2020-10-14T22:18
2020-10-14T22:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Школьники <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, учащиеся по четвертям, уходят на каникулы по плану, а не из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минобразования.Ранее губернатор Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> рассказал, что из 1,5 тысячи школ "кто-то уже ушел на каникулы, кто-то уходит с 26 октября, большая часть, порядка 850 школ, уходят на неделю". <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), образование - общество