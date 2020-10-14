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https://ria.ru/20201014/kanikuly-1579695597.html
Собянин оценил эффект от двухнедельных школьных каникул
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что двухнедельные каникулы в школах Москвы дали эффект: за последние дни доля детей среди заболевших коронавирусом снизилась с РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:07
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что двухнедельные каникулы в школах Москвы дали эффект: за последние дни доля детей среди заболевших коронавирусом снизилась с 19% до 11%."Подходят к концу двухнедельные каникулы, которые мы объявили в школах, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Эта мера дала свой эффект. За последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%", - написал Собянин в своем блоге.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20201009/kanikuly-1579059830.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Собянин оценил эффект от двухнедельных школьных каникул

09:07 14.10.2020 (обновлено: 09:10 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что двухнедельные каникулы в школах Москвы дали эффект: за последние дни доля детей среди заболевших коронавирусом снизилась с 19% до 11%.
"Подходят к концу двухнедельные каникулы, которые мы объявили в школах, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Эта мера дала свой эффект. За последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%", - написал Собянин в своем блоге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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