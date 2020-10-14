https://ria.ru/20201014/kanikuly-1579694063.html
Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул
Сервис Superjob провел опрос и узнал, сколько, по мнению россиян, должны длиться новогодние праздники. Об этом сообщил RT. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T08:56
2020-10-14T08:56
2020-10-14T12:50
россия
новый год
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Сервис <a href="http://ria.ru/organization_Superjob/" target="_blank" data-auto="true">Superjob</a> провел опрос и узнал, сколько, по мнению россиян, должны длиться новогодние праздники. Об этом сообщил <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Десяти дней, по мнению 31 процента опрошенных, достаточно для отдыха на Новый год. Еще 18 процентов назвали продолжительность от одного до трех дней, а 14 процентов предпочли бы, чтобы каникулы длились от четырех до шести дней.Отдыхать целую неделю хотели бы девять процентов респондентов, а шесть процентов — две недели. Столько же участников опроса готовы и вовсе не отдыхать на Новый год. Три процента опрошенных хотят отдыхать восемь-девять дней, еще столько же выбрали вариант от 11 до 13 дней. Десять процентов респондентов заявили, что им все равно, сколько будет выходных.Всего, как отмечается, в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.Ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в будущем году. Так, 31 декабря хотят сделать выходным, а отдыхать россияне будут с 1 по 10 января. Выходные 2 и 3 января предлагают перенести на 5 ноября и 31 декабря.
https://ria.ru/20200617/1573059210.html
never ever
А ж. не слипнется? 3 дня хватит.
32
Борщёв А. Н. Борщёв
Десяти дней в новом году, не считая предновогоднюю подготовку !..
17
18
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новый год, общество
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Сервис Superjob
провел опрос и узнал, сколько, по мнению россиян, должны длиться новогодние праздники. Об этом сообщил RT
.
Десяти дней, по мнению 31 процента опрошенных, достаточно для отдыха на Новый год. Еще 18 процентов назвали продолжительность от одного до трех дней, а 14 процентов предпочли бы, чтобы каникулы длились от четырех до шести дней.
Отдыхать целую неделю хотели бы девять процентов респондентов, а шесть процентов — две недели. Столько же участников опроса готовы и вовсе не отдыхать на Новый год. Три процента опрошенных хотят отдыхать восемь-девять дней, еще столько же выбрали вариант от 11 до 13 дней. Десять процентов респондентов заявили, что им все равно, сколько будет выходных.
Всего, как отмечается, в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.
Ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в будущем году. Так, 31 декабря хотят сделать выходным, а отдыхать россияне будут с 1 по 10 января. Выходные 2 и 3 января предлагают перенести на 5 ноября и 31 декабря.