https://ria.ru/20201014/kanikuly-1579694063.html

Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул

Сервис Superjob провел опрос и узнал, сколько, по мнению россиян, должны длиться новогодние праздники. Об этом сообщил RT. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T08:56

2020-10-14T08:56

2020-10-14T12:50

россия

новый год

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Сервис <a href="http://ria.ru/organization_Superjob/" target="_blank" data-auto="true">Superjob</a> провел опрос и узнал, сколько, по мнению россиян, должны длиться новогодние праздники. Об этом сообщил <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Десяти дней, по мнению 31 процента опрошенных, достаточно для отдыха на Новый год. Еще 18 процентов назвали продолжительность от одного до трех дней, а 14 процентов предпочли бы, чтобы каникулы длились от четырех до шести дней.Отдыхать целую неделю хотели бы девять процентов респондентов, а шесть процентов — две недели. Столько же участников опроса готовы и вовсе не отдыхать на Новый год. Три процента опрошенных хотят отдыхать восемь-девять дней, еще столько же выбрали вариант от 11 до 13 дней. Десять процентов респондентов заявили, что им все равно, сколько будет выходных.Всего, как отмечается, в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.Ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в будущем году. Так, 31 декабря хотят сделать выходным, а отдыхать россияне будут с 1 по 10 января. Выходные 2 и 3 января предлагают перенести на 5 ноября и 31 декабря.

https://ria.ru/20200617/1573059210.html

never ever А ж. не слипнется? 3 дня хватит. 32

Борщёв А. Н. Борщёв Десяти дней в новом году, не считая предновогоднюю подготовку !.. 17

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новый год, общество