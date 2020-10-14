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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201014/kamchatka-1579806898.html
Камчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов
Доступ к скоростному интернету скоро получат жители райцентра Соболево почти в 400 километрах от Петропавловска-Камчатского, также оптоволоконную линию провели... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:57
2020-10-14T16:57
камчатский край
новости - туризм
быстринский район
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт - РИА Новости</strong>. Доступ к скоростному интернету скоро получат жители райцентра Соболево почти в 400 километрах от Петропавловска-Камчатского, также оптоволоконную линию провели в популярные у туристов села Эссо и Анавгай, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.Он уточнил, что в этом году высокоскоростной интернет пришел в <a href="https://ria.ru/location_Bystrinskijj_rajjon" target="_blank">Быстринский район</a> и в поселок Озерновский Усть-Большерецкого района."Результат совместной работы правительства Камчатского края и ПАО "Ростелеком" способствует развитию туризма в отдаленных районах. Это повышает качество предоставляемых туруслуг. По-новому заработает система бронирования, будут созданы условия для организации мероприятий делового туризма, выездных сессий, форумов. Но не менее важным для комфортного отдыха туристов является устойчивая сотовая связь и мобильный интернет. Это позволит гостям и жителям Камчатки получать доступ к онлайн-сервисам со своих мобильных телефонов даже в небольших населенных пунктах региона", — отметила руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Наталия Максименко.По информации пресс-службы правительства, уже в первые дни после запуска оборудования трафик в сетях в Эссо возрос более чем в четыре раза. У гостей и жителей края популярны охота, рыбалка, горячие термальные источники, конные прогулки и поездки на квадроциклах по "Камчатской Швейцарии". Среди достопримечательностей – Быстринский природный парк, этнографический музей и музей медведя "Топтыгин и Топтыжка". Также в национальном селе отмечают День оленевода и дают старт международной гонке на собачьих упряжках "Берингия".
быстринский район
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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новости - туризм, быстринский район

Камчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов

16:57 14.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского краяКамчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов
Камчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского края
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт - РИА Новости. Доступ к скоростному интернету скоро получат жители райцентра Соболево почти в 400 километрах от Петропавловска-Камчатского, также оптоволоконную линию провели в популярные у туристов села Эссо и Анавгай, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
Он уточнил, что в этом году высокоскоростной интернет пришел в Быстринский район и в поселок Озерновский Усть-Большерецкого района.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского краяКамчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов
Камчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского края
Камчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов
"Результат совместной работы правительства Камчатского края и ПАО "Ростелеком" способствует развитию туризма в отдаленных районах.
Это повышает качество предоставляемых туруслуг. По-новому заработает система бронирования, будут созданы условия для организации мероприятий делового туризма, выездных сессий, форумов. Но не менее важным для комфортного отдыха туристов является устойчивая сотовая связь и мобильный интернет. Это позволит гостям и жителям Камчатки получать доступ к онлайн-сервисам со своих мобильных телефонов даже в небольших населенных пунктах региона", — отметила руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Наталия Максименко.
По информации пресс-службы правительства, уже в первые дни после запуска оборудования трафик в сетях в Эссо возрос более чем в четыре раза. У гостей и жителей края популярны охота, рыбалка, горячие термальные источники, конные прогулки и поездки на квадроциклах по "Камчатской Швейцарии". Среди достопримечательностей – Быстринский природный парк, этнографический музей и музей медведя "Топтыгин и Топтыжка". Также в национальном селе отмечают День оленевода и дают старт международной гонке на собачьих упряжках "Берингия".
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского краяКамчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов
Камчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского края
Камчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов
 
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Камчатский крайНовости - ТуризмБыстринский район
 
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