https://ria.ru/20201014/kamchatka-1579806898.html

Камчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов

Доступ к скоростному интернету скоро получат жители райцентра Соболево почти в 400 километрах от Петропавловска-Камчатского, также оптоволоконную линию провели... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:57

2020-10-14T16:57

2020-10-14T16:57

камчатский край

новости - туризм

быстринский район

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт - РИА Новости</strong>. Доступ к скоростному интернету скоро получат жители райцентра Соболево почти в 400 километрах от Петропавловска-Камчатского, также оптоволоконную линию провели в популярные у туристов села Эссо и Анавгай, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.Он уточнил, что в этом году высокоскоростной интернет пришел в <a href="https://ria.ru/location_Bystrinskijj_rajjon" target="_blank">Быстринский район</a> и в поселок Озерновский Усть-Большерецкого района."Результат совместной работы правительства Камчатского края и ПАО "Ростелеком" способствует развитию туризма в отдаленных районах. Это повышает качество предоставляемых туруслуг. По-новому заработает система бронирования, будут созданы условия для организации мероприятий делового туризма, выездных сессий, форумов. Но не менее важным для комфортного отдыха туристов является устойчивая сотовая связь и мобильный интернет. Это позволит гостям и жителям Камчатки получать доступ к онлайн-сервисам со своих мобильных телефонов даже в небольших населенных пунктах региона", — отметила руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Наталия Максименко.По информации пресс-службы правительства, уже в первые дни после запуска оборудования трафик в сетях в Эссо возрос более чем в четыре раза. У гостей и жителей края популярны охота, рыбалка, горячие термальные источники, конные прогулки и поездки на квадроциклах по "Камчатской Швейцарии". Среди достопримечательностей – Быстринский природный парк, этнографический музей и музей медведя "Топтыгин и Топтыжка". Также в национальном селе отмечают День оленевода и дают старт международной гонке на собачьих упряжках "Берингия".

быстринский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, быстринский район