Камчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского краяКамчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 окт - РИА Новости. Доступ к скоростному интернету скоро получат жители райцентра Соболево почти в 400 километрах от Петропавловска-Камчатского, также оптоволоконную линию провели в популярные у туристов села Эссо и Анавгай, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
Он уточнил, что в этом году высокоскоростной интернет пришел в Быстринский район и в поселок Озерновский Усть-Большерецкого района.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского краяКамчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского края
Камчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов
"Результат совместной работы правительства Камчатского края и ПАО "Ростелеком" способствует развитию туризма в отдаленных районах.
Это повышает качество предоставляемых туруслуг. По-новому заработает система бронирования, будут созданы условия для организации мероприятий делового туризма, выездных сессий, форумов. Но не менее важным для комфортного отдыха туристов является устойчивая сотовая связь и мобильный интернет. Это позволит гостям и жителям Камчатки получать доступ к онлайн-сервисам со своих мобильных телефонов даже в небольших населенных пунктах региона", — отметила руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Наталия Максименко.
По информации пресс-службы правительства, уже в первые дни после запуска оборудования трафик в сетях в Эссо возрос более чем в четыре раза. У гостей и жителей края популярны охота, рыбалка, горячие термальные источники, конные прогулки и поездки на квадроциклах по "Камчатской Швейцарии". Среди достопримечательностей – Быстринский природный парк, этнографический музей и музей медведя "Топтыгин и Топтыжка". Также в национальном селе отмечают День оленевода и дают старт международной гонке на собачьих упряжках "Берингия".
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского краяКамчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского края
Камчатка расширяет сеть скоростного интернета, ожидает приток туристов