https://ria.ru/20201014/kaluga-1579838779.html

Шапша поддерживает расширение маршрутной сети аэропорта "Калуга"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поддерживает планы авиакомпании "Азимут" расширить маршрутную сеть международного аэропорта "Калуга" полетами в... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T19:20

2020-10-14T19:20

2020-10-14T21:42

калужская область

россия

владислав шапша

авиакомпания "азимут"

калуга

белоруссия

армения

экономика

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<strong>КАЛУГА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> поддерживает планы авиакомпании "Азимут" расширить маршрутную сеть международного аэропорта "Калуга" полетами в Симферополь, Санкт-Петербург и Минск, а также возобновить полеты в Ереван, сообщило правительство региона.В среду Шапша провел рабочую встречу с руководством АО "Авиакомпания "Азимут". Речь шла о сотрудничестве в организации регулярных рейсов из калужского аэропорта.Приветствуя гостей, губернатор отметил, что международный аэропорт "Калуга", отметивший недавно свое пятилетие, является важнейшей составляющей региональной экономики и туристического потенциала области. По технической оснащенности его считают одним из лучших региональных аэропортов страны, подчеркнул Шапша.По словам главы региона, за время своей работы услугами аэропорта воспользовались около 300 тысяч пассажиров. Сейчас маршрутная сеть состоит из 11 маршрутов, шесть из которых выполняет компания "Азимут". Сотрудничество длится более двух лет, и у этого партнерства есть серьезный потенциал, отметил Шапша.Председатель совета директоров авиакомпании Павел Удод рассказал, что в регионах, и в частности, в Калужской области, растет спрос на прямые перелеты между городами России. Если в прошлом году пассажирами таких полетов стали около 60 тысяч пассажиров, то в этом году этот показатель превысит 80 тысяч. Удод поблагодарил руководство региона за участие в субсидировании полетов, отметив, что Калужская область в этом является одним из лидеров."В планах авиакомпании в 2021 году увеличить частоту полетов по всем маршрутам действующей маршрутной сети и дополнительно выполнять полеты в города Симферополь, Санкт-Петербург и Минск (Республика <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>), а также возобновить полеты в Ереван (<a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a>)… Владислав Шапша заверил участников встречи в готовности поддержать принятые решения, обратившись, при необходимости, в федеральные органы власти", - информирует правительство региона.

https://ria.ru/20200919/kosmonavtika-1577481407.html

https://ria.ru/20200908/zavod-1576959598.html

https://ria.ru/20200815/1575821383.html

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владислав шапша, авиакомпания "азимут", калуга, белоруссия, армения, экономика