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https://ria.ru/20201014/jolie-1579569322.html
Анджелина Джоли стала мамой в "Питере Пэне и Алисе в стране чудес"
В Сети появился трейлер ленты "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" ("Come Away") в котором Анджелина Джоли сыграла мать главных героев, а Дэвид Ойелоуо — отца. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T06:33
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новости культуры
культура
кино и сериалы
анджелина джоли (войт)
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости</strong>. В Сети <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FXGL3uU0lxY&amp;feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер ленты "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" ("Come Away") в котором Анджелина Джоли сыграла мать главных героев, а Дэвид Ойелоуо — отца.В фэнтезийном фильме режиссера Бренды Чепмен ("Храбрая сердцем") пересекаются миры книг Льюса Кэролла и Джеймса Барри. Алиса (Кира Чанса) и Питер (Джордан А. Нэш) — брат и сестра. После смерти их старшего брата Дэвида они отправляются в Лондон, чтобы помочь убитым горем родителям, которые кроме того испытывают финансовые сложности. В столице дети пытаются продать семейную реликвию. После возвращения домой Алиса прячется от реальности в кроличьей норе, а Питер попадает в Нетландию. В российский прокат фильм выйдет 26 ноября, а его мировая премьера состоялась в январе 2020 года на кинофестивале "Сандэнс" в США.
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новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), лондон, сша

Анджелина Джоли стала мамой в "Питере Пэне и Алисе в стране чудес"

06:33 14.10.2020 (обновлено: 06:37 14.10.2020)
 
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В Сети появился трейлер ленты "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" ("Come Away") в котором Анджелина Джоли сыграла мать главных героев, а Дэвид Ойелоуо — отца.
В фэнтезийном фильме режиссера Бренды Чепмен ("Храбрая сердцем") пересекаются миры книг Льюса Кэролла и Джеймса Барри.
Алиса (Кира Чанса) и Питер (Джордан А. Нэш) — брат и сестра. После смерти их старшего брата Дэвида они отправляются в Лондон, чтобы помочь убитым горем родителям, которые кроме того испытывают финансовые сложности. В столице дети пытаются продать семейную реликвию. После возвращения домой Алиса прячется от реальности в кроличьей норе, а Питер попадает в Нетландию.
В российский прокат фильм выйдет 26 ноября, а его мировая премьера состоялась в январе 2020 года на кинофестивале "Сандэнс" в США.
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КультураНовости культурыКино и сериалыАнджелина Джоли (Войт)ЛондонСША
 
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