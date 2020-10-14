https://ria.ru/20201014/jolie-1579569322.html

Анджелина Джоли стала мамой в "Питере Пэне и Алисе в стране чудес"

В Сети появился трейлер ленты "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" ("Come Away") в котором Анджелина Джоли сыграла мать главных героев, а Дэвид Ойелоуо — отца. РИА Новости, 14.10.2020

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости</strong>. В Сети <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FXGL3uU0lxY&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер ленты "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" ("Come Away") в котором Анджелина Джоли сыграла мать главных героев, а Дэвид Ойелоуо — отца.В фэнтезийном фильме режиссера Бренды Чепмен ("Храбрая сердцем") пересекаются миры книг Льюса Кэролла и Джеймса Барри. Алиса (Кира Чанса) и Питер (Джордан А. Нэш) — брат и сестра. После смерти их старшего брата Дэвида они отправляются в Лондон, чтобы помочь убитым горем родителям, которые кроме того испытывают финансовые сложности. В столице дети пытаются продать семейную реликвию. После возвращения домой Алиса прячется от реальности в кроличьей норе, а Питер попадает в Нетландию. В российский прокат фильм выйдет 26 ноября, а его мировая премьера состоялась в январе 2020 года на кинофестивале "Сандэнс" в США.

https://ria.ru/20200817/1575885189.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), лондон, сша