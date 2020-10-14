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РИА Наука
https://ria.ru/20201014/iphone-1579745465.html
iPhone 12 для США получили функцию, которая не достанется остальному миру
Не все новые iPhone 12 смогут работать со сверхбыстрой технологией 5G mmWave. Стандарт станет доступен лишь для рынка США, пишет 9to5mac. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:55
2020-10-14T12:55
риа наука
ханс вестберг
apple iphone
технологии
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Не все новые <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 смогут работать со сверхбыстрой технологией 5G mmWave. Стандарт станет доступен лишь для рынка <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <u><a href="https://9to5mac.com/2020/10/13/iphone-12-5g-mmwave-us-only-side-cutout/">пишет</a></u> 9to5mac.Внешне смартфоны с возможностью работы в mmWave отличаются дополнительной антенной, которая выводится на правую грань корпуса. Международные версии iPhone 12 этой детали лишены и не смогут принимать сигнал на миллиметровой волне.Технология 5G mmWave дает максимальную скорость передачи данных, но радиус работы совместимой базовой станции много меньше и ее покрытие может обеспечить, например, стадион или аэропорт. Но это того стоит — гендиректор американского мобильного оператора Verizon <a href="http://ria.ru/person_KHans_Vestberg/" target="_blank" data-auto="true">Ханса Вестберга</a> заявил на презентации iPhone 12, что смартфон способен обеспечить гигабитную скорость загрузки.Новые iPhone поступят в продажу в октябре-ноябре, в том числе и в России. Самая доступная версия iPhone 12 mini обойдется в нашей стране в 69 990 рублей.
https://ria.ru/20201013/iphone-1579662071.html
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ханс вестберг, apple iphone, технологии

iPhone 12 для США получили функцию, которая не достанется остальному миру

12:55 14.10.2020
 
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Не все новые iPhone 12 смогут работать со сверхбыстрой технологией 5G mmWave. Стандарт станет доступен лишь для рынка США, пишет 9to5mac.
Внешне смартфоны с возможностью работы в mmWave отличаются дополнительной антенной, которая выводится на правую грань корпуса. Международные версии iPhone 12 этой детали лишены и не смогут принимать сигнал на миллиметровой волне.
iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 21:10РИА Наука
Дороже и мощнее: Apple показала iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max
Технология 5G mmWave дает максимальную скорость передачи данных, но радиус работы совместимой базовой станции много меньше и ее покрытие может обеспечить, например, стадион или аэропорт. Но это того стоит — гендиректор американского мобильного оператора Verizon Ханса Вестберга заявил на презентации iPhone 12, что смартфон способен обеспечить гигабитную скорость загрузки.
Новые iPhone поступят в продажу в октябре-ноябре, в том числе и в России. Самая доступная версия iPhone 12 mini обойдется в нашей стране в 69 990 рублей.
 
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РИА НаукаХанс ВестбергApple iPhoneТехнологии
 
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