https://ria.ru/20201014/iphone-1579745465.html

iPhone 12 для США получили функцию, которая не достанется остальному миру

Не все новые iPhone 12 смогут работать со сверхбыстрой технологией 5G mmWave. Стандарт станет доступен лишь для рынка США, пишет 9to5mac. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:55

2020-10-14T12:55

2020-10-14T12:55

риа наука

ханс вестберг

apple iphone

технологии

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Не все новые <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 смогут работать со сверхбыстрой технологией 5G mmWave. Стандарт станет доступен лишь для рынка <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <u><a href="https://9to5mac.com/2020/10/13/iphone-12-5g-mmwave-us-only-side-cutout/">пишет</a></u> 9to5mac.Внешне смартфоны с возможностью работы в mmWave отличаются дополнительной антенной, которая выводится на правую грань корпуса. Международные версии iPhone 12 этой детали лишены и не смогут принимать сигнал на миллиметровой волне.Технология 5G mmWave дает максимальную скорость передачи данных, но радиус работы совместимой базовой станции много меньше и ее покрытие может обеспечить, например, стадион или аэропорт. Но это того стоит — гендиректор американского мобильного оператора Verizon <a href="http://ria.ru/person_KHans_Vestberg/" target="_blank" data-auto="true">Ханса Вестберга</a> заявил на презентации iPhone 12, что смартфон способен обеспечить гигабитную скорость загрузки.Новые iPhone поступят в продажу в октябре-ноябре, в том числе и в России. Самая доступная версия iPhone 12 mini обойдется в нашей стране в 69 990 рублей.

https://ria.ru/20201013/iphone-1579662071.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханс вестберг, apple iphone, технологии