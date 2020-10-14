Стало известно, сколько россиян не готовы купить новый iPhone сразу
Во вторник компания Apple представила новую модель смартфона iPhone 12 с поддержкой сети связи 5G. В линейке нового поколения четыре модели: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые - iPhone 12 Mini. Смартфоны будут продаваться без наушников и адаптера. Помимо этого компания представила "умную колонку" HomePod mini: она способна воспроизводить музыку, общаться с помощью голосового помощника Siri, отвечать на простые вопросы, а также контролировать системы "умного дома".
"Около 78% россиян не видят острой необходимости в покупке iPhone 12 сразу после его выхода. Деньги, эквивалентные стоимости iPhone 12 (около 100 тысяч рублей), лучше отложить в сбережения, считают 45% россиян. Около трети респондентов (29%) полагают, что эту сумму лучше потратить на путешествие. Обновить гардероб предпочитают 10% опрошенных, по 7% лучше направят эту сумму на обучение или развлечения и занятия спортом", - показало исследование, основанное на собеседовании более 8 тысяч респондентов.
Большинство, как выяснилось, в принципе не склонны покупать новые модели смартфонов сразу после их выхода. Так, 50% респондентов меняют гаджет лишь после того, как он перестаёт работать, 24% - приобретают смартфоны раз в 3–5 лет, 23% — раз в 2–3 года, а 3% - не реже раза в год.
При этом примерно по 36% респондентов выделяют на покупку смартфонов до 10 тысяч рублей или 10–20 тысяч рублей в год, 13% - 20–30 тысяч рублей в год, 8% — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в год. Больше 100 тысяч рублей на гаджет готовы тратить только 2% россиян.
Вчера, 03:25Apple раскрыла цены на новые iPhone в России