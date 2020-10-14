https://ria.ru/20201014/iphone-1579688360.html

Стало известно, сколько россиян не готовы купить новый iPhone сразу

Большинство россиян не видят необходимости в покупке iPhone 12 сразу после его презентации, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T07:29

2020-10-14T07:29

2020-10-14T07:29

сбербанк россии

apple iphone

apple

рамблер

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Большинство россиян не видят необходимости в покупке <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 сразу после его презентации, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании "<a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> страхования" и "<a href="http://ria.ru/organization_Rambler_Media_Group/" target="_blank" data-auto="true">Рамблера</a>".Во вторник компания <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> представила новую модель смартфона iPhone 12 с поддержкой сети связи 5G. В линейке нового поколения четыре модели: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые - iPhone 12 Mini. Смартфоны будут продаваться без наушников и адаптера. Помимо этого компания представила "умную колонку" HomePod mini: она способна воспроизводить музыку, общаться с помощью голосового помощника Siri, отвечать на простые вопросы, а также контролировать системы "умного дома".Большинство, как выяснилось, в принципе не склонны покупать новые модели смартфонов сразу после их выхода. Так, 50% респондентов меняют гаджет лишь после того, как он перестаёт работать, 24% - приобретают смартфоны раз в 3–5 лет, 23% — раз в 2–3 года, а 3% - не реже раза в год.При этом примерно по 36% респондентов выделяют на покупку смартфонов до 10 тысяч рублей или 10–20 тысяч рублей в год, 13% - 20–30 тысяч рублей в год, 8% — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в год. Больше 100 тысяч рублей на гаджет готовы тратить только 2% россиян.

https://ria.ru/20201014/iphone-1579682276.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, apple iphone, apple, рамблер, технологии, общество