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https://ria.ru/20201014/iphone-1579688360.html
Стало известно, сколько россиян не готовы купить новый iPhone сразу
Большинство россиян не видят необходимости в покупке iPhone 12 сразу после его презентации, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T07:29
2020-10-14T07:29
сбербанк россии
apple iphone
apple
рамблер
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Большинство россиян не видят необходимости в покупке <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 сразу после его презентации, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании "<a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> страхования" и "<a href="http://ria.ru/organization_Rambler_Media_Group/" target="_blank" data-auto="true">Рамблера</a>".Во вторник компания <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> представила новую модель смартфона iPhone 12 с поддержкой сети связи 5G. В линейке нового поколения четыре модели: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые - iPhone 12 Mini. Смартфоны будут продаваться без наушников и адаптера. Помимо этого компания представила "умную колонку" HomePod mini: она способна воспроизводить музыку, общаться с помощью голосового помощника Siri, отвечать на простые вопросы, а также контролировать системы "умного дома".Большинство, как выяснилось, в принципе не склонны покупать новые модели смартфонов сразу после их выхода. Так, 50% респондентов меняют гаджет лишь после того, как он перестаёт работать, 24% - приобретают смартфоны раз в 3–5 лет, 23% — раз в 2–3 года, а 3% - не реже раза в год.При этом примерно по 36% респондентов выделяют на покупку смартфонов до 10 тысяч рублей или 10–20 тысяч рублей в год, 13% - 20–30 тысяч рублей в год, 8% — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в год. Больше 100 тысяч рублей на гаджет готовы тратить только 2% россиян.
https://ria.ru/20201014/iphone-1579682276.html
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сбербанк россии, apple iphone, apple, рамблер, технологии, общество

Стало известно, сколько россиян не готовы купить новый iPhone сразу

07:29 14.10.2020
 
© AppleiPhone 12
iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Большинство россиян не видят необходимости в покупке iPhone 12 сразу после его презентации, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании "Сбербанка страхования" и "Рамблера".
Во вторник компания Apple представила новую модель смартфона iPhone 12 с поддержкой сети связи 5G. В линейке нового поколения четыре модели: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые - iPhone 12 Mini. Смартфоны будут продаваться без наушников и адаптера. Помимо этого компания представила "умную колонку" HomePod mini: она способна воспроизводить музыку, общаться с помощью голосового помощника Siri, отвечать на простые вопросы, а также контролировать системы "умного дома".
"Около 78% россиян не видят острой необходимости в покупке iPhone 12 сразу после его выхода. Деньги, эквивалентные стоимости iPhone 12 (около 100 тысяч рублей), лучше отложить в сбережения, считают 45% россиян. Около трети респондентов (29%) полагают, что эту сумму лучше потратить на путешествие. Обновить гардероб предпочитают 10% опрошенных, по 7% лучше направят эту сумму на обучение или развлечения и занятия спортом", - показало исследование, основанное на собеседовании более 8 тысяч респондентов.
Большинство, как выяснилось, в принципе не склонны покупать новые модели смартфонов сразу после их выхода. Так, 50% респондентов меняют гаджет лишь после того, как он перестаёт работать, 24% - приобретают смартфоны раз в 3–5 лет, 23% — раз в 2–3 года, а 3% - не реже раза в год.
При этом примерно по 36% респондентов выделяют на покупку смартфонов до 10 тысяч рублей или 10–20 тысяч рублей в год, 13% - 20–30 тысяч рублей в год, 8% — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в год. Больше 100 тысяч рублей на гаджет готовы тратить только 2% россиян.
Смартфон iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 03:25
Apple раскрыла цены на новые iPhone в России
 
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Сбербанк РоссииApple iPhoneAppleРамблерТехнологииОбщество
 
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