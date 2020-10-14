https://ria.ru/20201014/investitsii-1579711654.html

В Мурманской области объем инвестиций вырос на 8,4%

Объем инвестиций в Мурманской области по итогам первого полугодия вырос на 8,4%, в то время как в среднем по России падение составило около 4%, сообщила... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:38

2020-10-14T10:38

2020-10-14T10:38

мурманская область

арктика

мурманск

мурманская область

экономика

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<strong>МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости.</strong> Объем инвестиций в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> по итогам первого полугодия вырос на 8,4%, в то время как в среднем по России падение составило около 4%, сообщила журналистам замгубернатора Мурманской области Ольга Кузнецова перед открытием международной конференции "Логистика в Арктике"."Мы за период пандемии пересмотрели свои инвестиционные планы, перезагрузили систему поддержки инвесторов. По итогу первого полугодия рост объема инвестиций составил 8,4%, в то время как в среднем по России произошло падение на 4%. Мы видим, что регион устойчиво развивается, надеемся, что в следующем году выйдем на прежние темпы развития наших портовых мощностей и будем развиваться дальше", - сказала Кузнецова.Она пояснила, что в первом полугодии 2020 года зафиксировано снижение объема перевалки грузов в среднем на 3,5 миллиона тонн, что связано с аварией на железнодорожном мосту, который связывает <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманск</a> с остальной частью России – мост обрушился во время паводка 1 июня, временное сообщение было восстановлено по резервной ветке, а 28 сентября введен в эксплуатацию новый мост.В ходе международной конференции "Логистика в Арктике", которая впервые пройдет в онлайн-формате, планируется обсудить вопросы развития Северного морского пути, арктических портов. "В повестке сегодня много вопросов, связанных с цифровизацией судоходства, новыми программными продуктами. Обсудим, как развиваются портовые предприятия", - добавила Кузнецова.Организатор 10-й международной конференции - НО "Ассоциация подрядчиков арктических проектов "Мурманшельф". Ключевые темы конференции - техническое и технологическое обеспечение функционирования Северного морского пути, развитие транспортно-логистической инфраструктуры в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>.Традиционно в конференции принимают участие более 100 участников, представляющих компании транспортно-логистического комплекса, поставщиков логистических услуг, промышленности, а также научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, законодательные и исполнительные органы власти.

https://ria.ru/20201012/poezd-1579361507.html

https://ria.ru/20200911/ryba-1577085459.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, мурманск, мурманская область, экономика