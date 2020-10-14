https://ria.ru/20201014/ideologiya-1579613104.html

США испытывают у себя оружие, которое применят против России

Федеральная власть приступила к увольнениям инакомыслящих. Сотни тысяч людей с высшим образованием, востребованной специальностью и активной гражданской... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T08:00

2020-10-14T08:00

2020-10-14T09:01

дональд трамп

сша

авторы

мнение - авторы

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Федеральная власть приступила к увольнениям инакомыслящих. Сотни тысяч людей с высшим образованием, востребованной специальностью и активной гражданской позицией остаются без работы по идеологическим причинам. На эту трагедию у нас никто не обратил внимания, поскольку она разыгрывается в эти минуты не у нас, а в Соединенных Штатах. Но есть все основания полагать, что взрывная волна от нее доберется и до нас. Коротко: в конце минувшего месяца президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал <a href="https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-combating-race-sex-stereotyping/" target="_blank" rel="nofollow noopener">указ</a>, запрещающий преподавание "раскалывающих (общество. — Прим. ред.) концепций" за казенный счет — во всех государственных учреждениях <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и в организациях, выступающих партнерами федеральной власти.Сейчас этот указ превратился во множество конкретных решений на местах, запрещенные тренинги прекращаются, увольняемые специалисты в гневе и отчаянии, в СМИ и интернете стоит массовый плач.Под "раскалывающими концепциями" указ Трампа подразумевает концепции, утверждающие, что:Коварство данного указа состоит в том, что все перечисленные тезисы, преподавать и продвигать которые отныне запрещено за казенный американский счет, составляют суть передовой идеологии, которая претендует на то, чтобы стать официальной правящей идеологией американского общества, — и более того, имеет гигантские шансы ею стать в ближайшем будущем.Идеология эта в данный момент является уже фактически правящей в американском университетском сообществе; в 85-90% американских СМИ; она правит в <a href="http://ria.ru/location_Hollywood/" target="_blank" data-auto="true">Голливуде</a> (вспомним эпические расово-гендерные нормативы для картин, которые хотят получить "Оскар", принятые в прошлом месяце); она преподается под видом "тренингов по разнообразию и инклюзивности", которые, по последним доступным данным, используют 67% американских организаций (кстати, 15% организаций в США имеют даже "штатных работников, чьей задачей является продвижение Разнообразия и Инклюзивности"). Этой идеологии уже лет сорок, но первую половину своей истории она считалась радикальной и не принималась всерьез — пока на заре нового тысячелетия не оказалось, что она внедрена в десятках престижных американских университетов и постепенно переходит из разряда "радикального чудачества" в "идею, с которой лучше не спорить". Эта идеология стоит на тезисе, что общество на самом деле не едино и не состоит из личностей — нет, оно состоит из противоборствующих групп, и одни группы извечно угнетают другие, и необходима борьба с этим угнетением — через восстановление половой, "гендерной", расовой, групповой справедливостей. Восстановление этих справедливостей возможно, естественно, только через групповую дискриминацию представителей "привилегированных" и такое же групповое проталкивание "угнетенных".Фокус в том, что на данный момент (за последние двадцать лет) в Америке подготовлены — и готовы надзирать за соблюдением этой идеологии — уже даже не десятки, а сотни тысяч специалистов. Они специалисты не по какой-нибудь области реального знания.Они не специалисты по квантовой физике, по высшей математике, по наполеоновским войнам, по медиевистике, по эпидемиологии, по металлообработке, по пермским терапсидам, по геодезии или организации производственных процессов.Они — специалисты по отысканию в человеческих и социальных отношениях изобретенной (или увиденной) ими несправедливости и придуманного (или видимого) ими угнетения.Несправедливость и угнетение — это их хлеб, их источник существования и предмет их карьеры. И если государственные законы целиком и полностью избавлены от какого бы то ни было официального угнетения, привилегий для каких бы то ни было рас, религий, полов и сексуальных ориентаций (а в тех же США это уже много лет как), это не повод для этой гигантской армии взять и самораспуститься со словами "мы выполнили свою миссию, идем переквалифицироваться в управдомы".Любая структура стремится к самосохранению и увеличению своего влияния. Самораспускаться они не думают. Они делают следующий вывод: несправедливость и угнетение таятся не в формальных законах, а в <em>самих людях </em>и даже <em>в самом равенстве</em>. Равенства уже недостаточно для торжества справедливости. Ведь если смотреть на людей не как на миллионы индивидов, а как на представителей неких "групп", то окажется, что дети трудоголиков чаще получают высшее образование и занимаются любимым делом, а дети алкоголиков чаще торгуют наркотой возле школы и оказываются в колонии для несовершеннолетних. Вывод очевиден: трудоголизм есть репрессивная и несправедливая идея. ...Собственно, таким нехитрым способом то, что мы по старинке воспринимаем в качестве "американской идеи" или "большой американской мечты", и перешло при нашей с вами жизни в самой Америке в категорию устаревшего и репрессивного мировоззрения.И в последние пару лет — а также месяцев и недель — это изменение приобрело ярчайший политический оттенок. Потому что сегодняшние демократы (в смысле Демократическая партия США) социально опираются именно на множественные организации "угнетенных групп", на армию политруков-тренеров по разнообразию и инклюзивности, на активистов боевого равенства, сокрушающих равенство обычное. А республиканцы, и в особенности трамписты, — опираются на ту прежнюю Америку, которую мы у себя помним по фильмам прежнего Голливуда, на прежнюю "большую американскую мечту" с ее традиционностью и трудоголизмом.И указ Трампа о запрете "раскалывающих общество концепций" — это (сильно запоздалая, честно говоря) попытка выбить финансовую почву из-под ног у воинов новой справедливости. ...А теперь о том, почему нам никак не стоит смеяться над происходящим по ту сторону глобуса.Дело в том, что в любом случае Трамп — это, судя по всему, последний президент той, прежней, "белой", или "традиционной", как ее ни назови, Америки. Демографические выкладки показывают, что "Америка Трампа" тает, а "Америка демократов" растет (за счет большего числа детей в семьях иммигрантов, за счет самой иммиграции, и так далее). А значит, даже если в этот раз Трамп победит и переизберется, после него все равно с гигантской вероятностью настанет время его противников и оно продлится очень, очень долго.И вся штука в том, что эта будущая Америка, вне всякого сомнения, окажется в положении "падающего мирового гегемона", а значит, интенсифицирует усилия по агитации и пропаганде в остальном мире.И это, в свою очередь, значит, что все перечисленные выше идеи "боевого равенства" станут у нее предметом идеологического экспорта.И если вам кажется, что на нас-то точно обвинения в "привилегиях" не могут быть возведены (у нас нет негров — потомков рабов, у нас сто лет как половое равноправие, наш олигархат никак не обвинить в недостаточном разнообразии), то это просто наивность. На днях в передовом американском университетском издании вышла большая <a href="https://www.cornellpress.cornell.edu/racial-politics-in-putins-russia/" target="_blank" rel="nofollow noopener">статья</a> исследовательницы расизма — о том, что в Путинской России, если вдуматься, тоже есть расизм: ведь у нас есть (внимание) буряты. Их "ассимилируют" (в том смысле, что буряты знают русский и делают карьеры, как все остальные нормальные граждане). Американское движение "Черные жизни имеют значение", надеется исследовательница, станет катализатором битвы с расизмом в России....Нас обязательно обвинят. И если у нас не найдется групп, перед которыми мы должны будем каяться и платить, то их изобретут. Российских русских будут обвинять в угнетении, а российских бурят — в том, что они покоряются угнетению. И если мы позволим, нашу страну тоже наводнит армия идейных борцов, чьей профессией и призванием будет искать и изобретать различия и натравливать всех друг на друга.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/oskar-1578838081.html

https://ria.ru/20200901/diskriminatsiya-1576565946.html

https://ria.ru/20201009/vybory-1578961220.html

https://ria.ru/20201013/vybory-1579455405.html

Raziel Sotken Надо превентивно лишать всех грантоедов гражданства и высылать в столь любимые ими "нормальные" страны. 288

Вася Рабинович Молодчина, Трамп, уважаю! И в России так надо делать. 185

51

сша

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Виктор Мараховский https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Виктор Мараховский https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg

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