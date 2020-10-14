https://ria.ru/20201014/gripp-1579788516.html
Голикова рассказала о вакцинации от гриппа в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что от гриппа вакцинированы уже 34,7 миллиона россиян, то есть 23,6% населения страны. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:47
2020-10-14T15:47
2020-10-14T15:47
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> сообщила, что от гриппа вакцинированы уже 34,7 миллиона россиян, то есть 23,6% населения страны."Как вы поручали, мы максимально расширили категории лиц, которые подлежат прививкам гриппа. И сейчас, на конец прошлой недели, прививками охвачено 34,7 миллиона наших граждан, что составляет 23,6%. И работа продолжается", - заявила Голикова на совещании президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства.
https://ria.ru/20201013/gripp-1579543536.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество