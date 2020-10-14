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Мурашко оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ пока не превышает среднемноголетних значений, но зарегистрировано уже 3,5 миллиона случаев ОРВИ, заявил министр... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:15
2020-10-14T10:15
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
грипп
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ пока не превышает среднемноголетних значений, но зарегистрировано уже 3,5 миллиона случаев ОРВИ, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он отметил, что общая эпидемическая ситуация в стране осложняется распространением сезонных острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Министерство учло данную особенность именно для этого времени года для того, чтобы разделить потоки больных, и в том числе проводить дифференциальную диагностику.
https://ria.ru/20201012/gripp-1579495250.html
россия
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), грипп

Мурашко оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

10:15 14.10.2020
 
© Depositphotos / stokketeГрипп
Грипп - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ пока не превышает среднемноголетних значений, но зарегистрировано уже 3,5 миллиона случаев ОРВИ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Он отметил, что общая эпидемическая ситуация в стране осложняется распространением сезонных острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Министерство учло данную особенность именно для этого времени года для того, чтобы разделить потоки больных, и в том числе проводить дифференциальную диагностику.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 22:36
Минздрав расширил список лиц, которым необходима прививка от гриппа
"В целом, на сегодняшний день заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает средних многолетних показателей, но, тем не менее, подъем заболеваемости начался, и зарегистрировано уже более 3,5 миллиона случаев ОРВИ", - рассказал он на заседании думского комитета по охране здоровья.
 
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РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Грипп
 
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