https://ria.ru/20201014/gripp-1579707063.html

Мурашко оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ пока не превышает среднемноголетних значений, но зарегистрировано уже 3,5 миллиона случаев ОРВИ, заявил министр... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:15

2020-10-14T10:15

2020-10-14T10:15

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

грипп

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ пока не превышает среднемноголетних значений, но зарегистрировано уже 3,5 миллиона случаев ОРВИ, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он отметил, что общая эпидемическая ситуация в стране осложняется распространением сезонных острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Министерство учло данную особенность именно для этого времени года для того, чтобы разделить потоки больных, и в том числе проводить дифференциальную диагностику.

https://ria.ru/20201012/gripp-1579495250.html

россия

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), грипп