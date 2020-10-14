https://ria.ru/20201014/gripp-1579702074.html

В Минздраве рассказали о ходе вакцинации от гриппа

Вакцинация против гриппа идет этапами, чтобы в весенний период у населения также был иммунитет, вакцинация будет продолжаться в течение 2,5-3 месяцев, заявил... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:50

2020-10-14T09:50

2020-10-14T10:07

михаил мурашко

госдума рф

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Вакцинация против гриппа идет этапами, чтобы в весенний период у населения также был иммунитет, вакцинация будет продолжаться в течение 2,5-3 месяцев, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."В соответствии с нашим поручением ведется работа по вакцинации населения от гриппа, за счет средств федерального бюджета противогриппозная вакцина поставляется в регионы. Заключены контракты более чем на 75 миллионов доз противогриппозной вакцины, в том числе дополнительно закупаются вакцины работодателями и субъектами РФ", - рассказал Мурашко на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья."Вакцинация против гриппа идет этапами, мы хотим создать иммунную прослойку таким образом, чтобы в том числе весенний период был протектирован иммунитетом и не допустить весеннего подъёма заболеваемости, поэтому вакцинация будет продолжаться в течение 2,5-3 месяцев", - подчеркнул министр.Сегодня, по его словам, поставлено уже 46 миллионов доз вакцины и провакцинировано почти 35 миллионов человек, темпы вакцинации по сравнению с предыдущим годом идут "значительно быстрее".

https://ria.ru/20201012/gripp-1579495250.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, госдума рф, здоровье - общество, общество