В Москве за сутки госпитализировали 1206 человек с COVID-19
11:56 14.10.2020 (обновлено: 12:08 14.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Москве за последнюю неделю увеличилось на 31,7%, также на 15,8% увеличилось количество госпитализаций, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 4 573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 31,7% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1 206 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 306 человек", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 11,6% среди заболевших - дети. Также 42,6% из числа заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет.
Помимо этого, 4,7% среди заболевших - люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.
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