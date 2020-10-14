https://ria.ru/20201014/gospitalizatsiya-1579730707.html

В Москве за сутки госпитализировали 1206 человек с COVID-19

Число новых случаев COVID-19 в Москве за последнюю неделю увеличилось на 31,7%, также на 15,8% увеличилось количество госпитализаций, сообщили в оперативном... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:56

2020-10-14T11:56

2020-10-14T12:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Число новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за последнюю неделю увеличилось на 31,7%, также на 15,8% увеличилось количество госпитализаций, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что 11,6% среди заболевших - дети. Также 42,6% из числа заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет.Помимо этого, 4,7% среди заболевших - люди старше 80 лет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество