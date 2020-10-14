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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/gospitalizatsiya-1579730707.html
В Москве за сутки госпитализировали 1206 человек с COVID-19
Число новых случаев COVID-19 в Москве за последнюю неделю увеличилось на 31,7%, также на 15,8% увеличилось количество госпитализаций, сообщили в оперативном... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:56
2020-10-14T12:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Число новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за последнюю неделю увеличилось на 31,7%, также на 15,8% увеличилось количество госпитализаций, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что 11,6% среди заболевших - дети. Также 42,6% из числа заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет.Помимо этого, 4,7% среди заболевших - люди старше 80 лет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1206 человек с COVID-19

11:56 14.10.2020 (обновлено: 12:08 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в красной зоне в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Москве за последнюю неделю увеличилось на 31,7%, также на 15,8% увеличилось количество госпитализаций, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 4 573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 31,7% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1 206 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 306 человек", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 11,6% среди заболевших - дети. Также 42,6% из числа заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет.
Помимо этого, 4,7% среди заболевших - люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
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