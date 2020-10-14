https://ria.ru/20201014/golunov-1579795248.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО трех экс-полицейских из дела Голунова

Мосгорсуд оставил в СИЗО трех экс-полицейских, обвиняемых по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:05

2020-10-14T16:05

2020-10-14T16:05

иван голунов

дело журналиста ивана голунова

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд оставил в СИЗО трех экс-полицейских, обвиняемых по делу о подброшенных журналисту <a href="http://ria.ru/person_ivan-golunov/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Голунову</a> наркотиках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд 14 октября отклонил апелляционные жалобы защиты на продление меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Таким образом, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев остались в СИЗО.На прошлой неделе аналогичное решение было принято в отношении экс-начальника отдела УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца. Пятый фигурант, давший показания на бывших коллег Денис Коновалов, находится под домашним арестом.Голунова задержали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.По данному факту было возбуждено уголовное дело. Пятеро бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) и ч. 3 ст. 35 УК РФ (преступление, совершенное организованной группой). Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.

https://ria.ru/20201007/golunov-1578586258.html

https://ria.ru/20200715/1574387438.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван голунов, дело журналиста ивана голунова, москва, происшествия