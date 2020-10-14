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https://ria.ru/20201014/golunov-1579795248.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО трех экс-полицейских из дела Голунова
Мосгорсуд оставил в СИЗО трех экс-полицейских, обвиняемых по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:05
2020-10-14T16:05
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд оставил в СИЗО трех экс-полицейских, обвиняемых по делу о подброшенных журналисту <a href="http://ria.ru/person_ivan-golunov/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Голунову</a> наркотиках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд 14 октября отклонил апелляционные жалобы защиты на продление меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Таким образом, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев остались в СИЗО.На прошлой неделе аналогичное решение было принято в отношении экс-начальника отдела УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца. Пятый фигурант, давший показания на бывших коллег Денис Коновалов, находится под домашним арестом.Голунова задержали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.По данному факту было возбуждено уголовное дело. Пятеро бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) и ч. 3 ст. 35 УК РФ (преступление, совершенное организованной группой). Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
https://ria.ru/20201007/golunov-1578586258.html
https://ria.ru/20200715/1574387438.html
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Новости
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, москва, происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО трех экс-полицейских из дела Голунова

16:05 14.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Акбар Сергалиев , обвиняемый в превышении должностных полномочий по делу И. Голунова
Бывший сотрудник полиции Акбар Сергалиев , обвиняемый в превышении должностных полномочий по делу И. Голунова - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО трех экс-полицейских, обвиняемых по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд 14 октября отклонил апелляционные жалобы защиты на продление меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев остались в СИЗО.
На прошлой неделе аналогичное решение было принято в отношении экс-начальника отдела УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца. Пятый фигурант, давший показания на бывших коллег Денис Коновалов, находится под домашним арестом.
Иван Голунов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 11:43
Защита Голунова опровергла сообщения о следах амфетамина в его крови
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Пятеро бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) и ч. 3 ст. 35 УК РФ (преступление, совершенное организованной группой). Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
 
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