https://ria.ru/20201014/georgieva-1579813351.html

Глава МВФ процитировала русскую классику, описывая кризис из-за COVID-19

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева процитировала русскую классику, описывая мировой экономический кризис в связи с... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:20

2020-10-14T17:20

2020-10-14T17:20

распространение нового коронавируса

василий розанов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кристалина георгиева

мвф

федор достоевский

александр пушкин

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<strong>ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Директор-распорядитель Международного валютного фонда <a href="http://ria.ru/person_Kristalina_Georgieva/" target="_blank" data-auto="true">Кристалина Георгиева</a> процитировала русскую классику, описывая мировой экономический кризис в связи с коронавирусом на открытии осенней встречи <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a> и Всемирного банка."Размышляя о том, что нам предстоит на протяжении этих встреч, я вспоминаю слова <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Dostoevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Федора Достоевского</a>: "Чем темнее ночь, тем ярче звезды", - сказала Георгиева.Вероятно, она имела в виду строки из поэта Аполлона Майкова: "Чем ночь темней, тем ярче звезды". Эта строчка цитируется в эссе <a href="http://ria.ru/person_vasiliy-rozanov/" target="_blank" data-auto="true">Василия Розанова</a> о Достоевском.По словам Георгиевой, речь идет о "темноте кризиса, унесшего больше миллиона жизней", а "блистающие звезды" - это беспрецедентные усилия по разработке вакцины, скоординированные бюджетные и монетарные меры по стабилизации мировой экономики.Под конец речи Георгиева вновь процитировала Достоевского, сказав, что важно только одно - "посметь". В оригинале это цитата из "Преступления и наказания", где герой Родион Раскольников говорит: "...Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь!"В прошлом году Георгиева также цитировала русскую классику. Еще до пандемии коронавируса она говорила о возможности мирового экономического спада и, описывая эти перспективы, цитировала строчку из <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Pushkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Пушкина</a> - "Дохнул осенний хлад - дорога промерзает".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201014/amerika-1579767286.html

https://ria.ru/20200108/1563190552.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий розанов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кристалина георгиева, мвф, федор достоевский, александр пушкин, в мире