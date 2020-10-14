Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/georgieva-1579813351.html
Глава МВФ процитировала русскую классику, описывая кризис из-за COVID-19
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева процитировала русскую классику, описывая мировой экономический кризис в связи с... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:20
2020-10-14T17:20
распространение нового коронавируса
василий розанов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кристалина георгиева
мвф
федор достоевский
александр пушкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151900/43/1519004330_0:0:2898:1630_1400x0_80_0_0_0836fc4af0ba963f29a6cdf436b3670a.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Директор-распорядитель Международного валютного фонда <a href="http://ria.ru/person_Kristalina_Georgieva/" target="_blank" data-auto="true">Кристалина Георгиева</a> процитировала русскую классику, описывая мировой экономический кризис в связи с коронавирусом на открытии осенней встречи <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a> и Всемирного банка."Размышляя о том, что нам предстоит на протяжении этих встреч, я вспоминаю слова <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Dostoevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Федора Достоевского</a>: "Чем темнее ночь, тем ярче звезды", - сказала Георгиева.Вероятно, она имела в виду строки из поэта Аполлона Майкова: "Чем ночь темней, тем ярче звезды". Эта строчка цитируется в эссе <a href="http://ria.ru/person_vasiliy-rozanov/" target="_blank" data-auto="true">Василия Розанова</a> о Достоевском.По словам Георгиевой, речь идет о "темноте кризиса, унесшего больше миллиона жизней", а "блистающие звезды" - это беспрецедентные усилия по разработке вакцины, скоординированные бюджетные и монетарные меры по стабилизации мировой экономики.Под конец речи Георгиева вновь процитировала Достоевского, сказав, что важно только одно - "посметь". В оригинале это цитата из "Преступления и наказания", где герой Родион Раскольников говорит: "...Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь!"В прошлом году Георгиева также цитировала русскую классику. Еще до пандемии коронавируса она говорила о возможности мирового экономического спада и, описывая эти перспективы, цитировала строчку из <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Pushkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Пушкина</a> - "Дохнул осенний хлад - дорога промерзает".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201014/amerika-1579767286.html
https://ria.ru/20200108/1563190552.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151900/43/1519004330_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6748d6c425b27c0561201ea6c6bf87cc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий розанов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кристалина георгиева, мвф, федор достоевский, александр пушкин, в мире

Глава МВФ процитировала русскую классику, описывая кризис из-за COVID-19

17:20 14.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева процитировала русскую классику, описывая мировой экономический кризис в связи с коронавирусом на открытии осенней встречи МВФ и Всемирного банка.
"Размышляя о том, что нам предстоит на протяжении этих встреч, я вспоминаю слова Федора Достоевского: "Чем темнее ночь, тем ярче звезды", - сказала Георгиева.
Вероятно, она имела в виду строки из поэта Аполлона Майкова: "Чем ночь темней, тем ярче звезды". Эта строчка цитируется в эссе Василия Розанова о Достоевском.
По словам Георгиевой, речь идет о "темноте кризиса, унесшего больше миллиона жизней", а "блистающие звезды" - это беспрецедентные усилия по разработке вакцины, скоординированные бюджетные и монетарные меры по стабилизации мировой экономики.
«Америка нас не любит»: Лавров ответил на вопрос о выборах в США песней Слепакова - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 14:30Президентские выборы в США — 2020
Лавров процитировал песню Слепакова, отвечая на вопрос о США
Под конец речи Георгиева вновь процитировала Достоевского, сказав, что важно только одно - "посметь". В оригинале это цитата из "Преступления и наказания", где герой Родион Раскольников говорит: "...Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь!"
В прошлом году Георгиева также цитировала русскую классику. Еще до пандемии коронавируса она говорила о возможности мирового экономического спада и, описывая эти перспективы, цитировала строчку из Александра Пушкина - "Дохнул осенний хлад - дорога промерзает".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле. 8 января 2020 - РИА Новости, 1920, 08.01.2020
8 января, 17:05
Эрдоган процитировал русскую пословицу на открытии "Турецкого потока"
 
Обсудить3
Распространение нового коронавирусаВасилий РозановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКристалина ГеоргиеваМВФФедор ДостоевскийАлександр ПушкинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния