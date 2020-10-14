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https://ria.ru/20201014/gaz-1579750969.html
Новак: "Северный поток — 2" не влияет на поставки газа через Украину
"Северный поток — 2" является коммерческим проектом, не влияющим на маршрут поставок российского газа через Украину, говорится в статье министра энергетики РФ... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:31
2020-10-14T13:31
россия
северный поток — 2
александр новак
европа
украина
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" является коммерческим проектом, не влияющим на маршрут поставок российского газа через <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, говорится в статье министра энергетики РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александра Новака</a> в журнале "<a href="https://energypolicy.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Энергетическая политика</a>"."Как мы сегодня видим, европейские страны заинтересованы в поставках российского голубого топлива. Мы в этом еще раз убедились, в частности, по беспрецедентной поддержке европейскими партнерами нашего совместного проекта газопровода "Северный поток — 2", - пишет Новак."Уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину. Последний, согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, будет функционировать как минимум, до 2024 года", - продолжил он.
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
СП-2 достроят!
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Конечно не влияет, он ещё не достроен даже.
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россия
европа
украина
РИА Новости
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россия, северный поток — 2, александр новак, европа, украина, экономика

Новак: "Северный поток — 2" не влияет на поставки газа через Украину

13:31 14.10.2020
 
© REUTERS / Maxim ShemetovЛоготип проекта "Северный поток - 2" на одной из труб
Логотип проекта Северный поток - 2 на одной из труб - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© REUTERS / Maxim Shemetov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Северный поток — 2" является коммерческим проектом, не влияющим на маршрут поставок российского газа через Украину, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".
"Как мы сегодня видим, европейские страны заинтересованы в поставках российского голубого топлива. Мы в этом еще раз убедились, в частности, по беспрецедентной поддержке европейскими партнерами нашего совместного проекта газопровода "Северный поток — 2", - пишет Новак.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
"Уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину. Последний, согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, будет функционировать как минимум, до 2024 года", - продолжил он.
 
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РоссияСеверный поток — 2Александр НовакЕвропаУкраинаЭкономика
 
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