https://ria.ru/20201014/gaz-1579750969.html

Новак: "Северный поток — 2" не влияет на поставки газа через Украину

"Северный поток — 2" является коммерческим проектом, не влияющим на маршрут поставок российского газа через Украину, говорится в статье министра энергетики РФ... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:31

2020-10-14T13:31

2020-10-14T13:31

россия

северный поток — 2

александр новак

европа

украина

экономика

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" является коммерческим проектом, не влияющим на маршрут поставок российского газа через <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, говорится в статье министра энергетики РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александра Новака</a> в журнале "<a href="https://energypolicy.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Энергетическая политика</a>"."Как мы сегодня видим, европейские страны заинтересованы в поставках российского голубого топлива. Мы в этом еще раз убедились, в частности, по беспрецедентной поддержке европейскими партнерами нашего совместного проекта газопровода "Северный поток — 2", - пишет Новак."Уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину. Последний, согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, будет функционировать как минимум, до 2024 года", - продолжил он.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

Егор Панкратов СП-2 достроят! 193

ludmila emaletdinova Конечно не влияет, он ещё не достроен даже. 173

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россия

европа

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, александр новак, европа, украина, экономика