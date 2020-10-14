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https://ria.ru/20201014/galkin-1579638899.html
Изобразивший Леди Гагу Максим Галкин рассмешил поклонников
Телеведущий и юморист Максим Галкин рассмешил поклонников, разместив в инстаграме шуточное видео, в котором изображает певицу Леди Гагу. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T04:05
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культура
новости культуры
яна рудковская
максим галкин
алиса фрейндлих
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущий и юморист Максим Галкин рассмешил поклонников, разместив в инстаграме шуточное видео, в котором изображает певицу Леди Гагу. "Леди Гага Мценского уезда. До чего ожидание на съемках доводит", – подписал ролик Галкин. На видео юморист пародирует эпизод из комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977), когда героиня Алисы Фрейндлих наряжается и превращается из "мымры" в красавицу. Только в отличие от элегантной Людмилы Прокофьевны, Галкин покоряет сердце Новосельцева (его тоже изображает юморист) пышными волосами, броским макияжем и глубоким декольте. "Ураган", – прокомментировала продюсер Яна Рудковская. "Людмила Прокофьевна пошла в разнос", – написала zanna.niko; "Максим, вы в образе Леди Гаги выглядите лучше, чем Леди Гага", – считает oxana.amerikanka; "Вот это блондиночка. Вау!" – прокомментировал joker.bai; "Образы – шикарные. Вам идет", – подчеркнула olga_v_deniskina.
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новости культуры, яна рудковская, максим галкин, алиса фрейндлих, эльдар рязанов

Изобразивший Леди Гагу Максим Галкин рассмешил поклонников

04:05 14.10.2020 (обновлено: 04:12 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Телеведущий и юморист Максим Галкин рассмешил поклонников, разместив в инстаграме шуточное видео, в котором изображает певицу Леди Гагу.
"Леди Гага Мценского уезда. До чего ожидание на съемках доводит", – подписал ролик Галкин.
На видео юморист пародирует эпизод из комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977), когда героиня Алисы Фрейндлих наряжается и превращается из "мымры" в красавицу. Только в отличие от элегантной Людмилы Прокофьевны, Галкин покоряет сердце Новосельцева (его тоже изображает юморист) пышными волосами, броским макияжем и глубоким декольте.
"Ураган", – прокомментировала продюсер Яна Рудковская.
"Людмила Прокофьевна пошла в разнос", – написала zanna.niko; "Максим, вы в образе Леди Гаги выглядите лучше, чем Леди Гага", – считает oxana.amerikanka; "Вот это блондиночка. Вау!" – прокомментировал joker.bai; "Образы – шикарные. Вам идет", – подчеркнула olga_v_deniskina.
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