https://ria.ru/20201014/galkin-1579638899.html
Изобразивший Леди Гагу Максим Галкин рассмешил поклонников
Телеведущий и юморист Максим Галкин рассмешил поклонников, разместив в инстаграме шуточное видео, в котором изображает певицу Леди Гагу. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T04:05
2020-10-14T04:05
2020-10-14T04:12
культура
новости культуры
яна рудковская
максим галкин
алиса фрейндлих
эльдар рязанов
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущий и юморист Максим Галкин рассмешил поклонников, разместив в инстаграме шуточное видео, в котором изображает певицу Леди Гагу. "Леди Гага Мценского уезда. До чего ожидание на съемках доводит", – подписал ролик Галкин. На видео юморист пародирует эпизод из комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977), когда героиня Алисы Фрейндлих наряжается и превращается из "мымры" в красавицу. Только в отличие от элегантной Людмилы Прокофьевны, Галкин покоряет сердце Новосельцева (его тоже изображает юморист) пышными волосами, броским макияжем и глубоким декольте. "Ураган", – прокомментировала продюсер Яна Рудковская. "Людмила Прокофьевна пошла в разнос", – написала zanna.niko; "Максим, вы в образе Леди Гаги выглядите лучше, чем Леди Гага", – считает oxana.amerikanka; "Вот это блондиночка. Вау!" – прокомментировал joker.bai; "Образы – шикарные. Вам идет", – подчеркнула olga_v_deniskina.
https://ria.ru/20200629/1573626367.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, яна рудковская, максим галкин, алиса фрейндлих, эльдар рязанов
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Телеведущий и юморист Максим Галкин рассмешил поклонников, разместив в инстаграме шуточное видео, в котором изображает певицу Леди Гагу.
"Леди Гага Мценского уезда. До чего ожидание на съемках доводит", – подписал ролик Галкин.
На видео юморист пародирует эпизод из комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977), когда героиня Алисы Фрейндлих наряжается и превращается из "мымры" в красавицу. Только в отличие от элегантной Людмилы Прокофьевны, Галкин покоряет сердце Новосельцева (его тоже изображает юморист) пышными волосами, броским макияжем и глубоким декольте.
"Ураган", – прокомментировала продюсер Яна Рудковская.
"Людмила Прокофьевна пошла в разнос", – написала zanna.niko; "Максим, вы в образе Леди Гаги выглядите лучше, чем Леди Гага", – считает oxana.amerikanka; "Вот это блондиночка. Вау!" – прокомментировал joker.bai; "Образы – шикарные. Вам идет", – подчеркнула olga_v_deniskina.