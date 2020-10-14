https://ria.ru/20201014/galkin-1579638899.html

Изобразивший Леди Гагу Максим Галкин рассмешил поклонников

Телеведущий и юморист Максим Галкин рассмешил поклонников, разместив в инстаграме шуточное видео, в котором изображает певицу Леди Гагу. РИА Новости, 14.10.2020

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культура

новости культуры

яна рудковская

максим галкин

алиса фрейндлих

эльдар рязанов

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущий и юморист Максим Галкин рассмешил поклонников, разместив в инстаграме шуточное видео, в котором изображает певицу Леди Гагу. "Леди Гага Мценского уезда. До чего ожидание на съемках доводит", – подписал ролик Галкин. На видео юморист пародирует эпизод из комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977), когда героиня Алисы Фрейндлих наряжается и превращается из "мымры" в красавицу. Только в отличие от элегантной Людмилы Прокофьевны, Галкин покоряет сердце Новосельцева (его тоже изображает юморист) пышными волосами, броским макияжем и глубоким декольте. "Ураган", – прокомментировала продюсер Яна Рудковская. "Людмила Прокофьевна пошла в разнос", – написала zanna.niko; "Максим, вы в образе Леди Гаги выглядите лучше, чем Леди Гага", – считает oxana.amerikanka; "Вот это блондиночка. Вау!" – прокомментировал joker.bai; "Образы – шикарные. Вам идет", – подчеркнула olga_v_deniskina.

https://ria.ru/20200629/1573626367.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, яна рудковская, максим галкин, алиса фрейндлих, эльдар рязанов