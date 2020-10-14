https://ria.ru/20201014/fosagro-1579818216.html

ФосАгро, Тимирязевская академия и Иннопрактика готовят кадры для АПК

Научно-практический образовательный центр для подготовки высококвалифицированных кадров для АПК создали компания "ФосАгро" - один из ведущих мировых... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:43

2020-10-14T17:43

2020-10-14T17:43

андрей гурьев

фосагро

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости</strong>. Научно-практический образовательный центр для подготовки высококвалифицированных кадров для АПК создали компания "ФосАгро" - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, Тимирязевская академия и компания "Иннопрактика", сообщает пресс-служба "<a href="https://ria.ru/organization_FosAgro" target="_blank">ФосАгро</a>"."Открытие центра – знаковое мероприятие для всей российской агронауки. Флагманы своих направлений – ФосАгро, компания "Иннопрактика" и Тимирязевская академия - объединяют усилия для подготовки агрохимиков, агрономов, овощеводов и садоводов будущего, - сказал на церемонии открытия генеральный директор "ФосАгро", глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.По его словам, компания как технологический лидер мировой отрасли минеральных удобрений знает, что кадры решают всё.Глава "ФосАгро" заявил, что образовательный центр ФосАгро в Тимирязевской академии – первый шаг к трансляции многолетнего образовательного опыта ФосАгро из промышленности в АПК.

https://ria.ru/20201008/fosagro-1578779550.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика