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Посольство России призвало Госдеп раскрыть финансируемые США организации
Российское посольство в Вашингтоне призвало госдепартамент раскрыть организации, которые получают американское финансирование, по аналогии с требованиями к... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T03:09
2020-10-14T03:10
россия
вашингтон
майк помпео
вашингтон (город)
сша
политика
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<strong>ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости.</strong> Российское посольство в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> призвало госдепартамент раскрыть организации, которые получают американское финансирование, по аналогии с требованиями к российскому финансированию.Ранее во вторник госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> потребовал, чтобы американские аналитические центры и организации, которые хотят работать с госдепом, отныне отчитывались об иностранном финансировании. Помпео выразил мнение, что ряд иностранных правительств, в частности, России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, пытаются повлиять на внешнюю политику <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>через "лоббистов, внешних экспертов и аналитические центры".
Многим смотрю новость не понравилась. Видать российские грантоеды, финансируемые Госдепом, отметились. А в российском посольстве всё правильно сказали.
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вашингтон
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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россия, вашингтон, майк помпео, вашингтон (город), сша, политика

Посольство России призвало Госдеп раскрыть финансируемые США организации

03:09 14.10.2020 (обновлено: 03:10 14.10.2020)
 
© Flickr / Adam FagenПосольство России в США. Вашингтон
Посольство России в США. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Flickr / Adam Fagen
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне призвало госдепартамент раскрыть организации, которые получают американское финансирование, по аналогии с требованиями к российскому финансированию.

"Мы призываем госдепартамент следовать подлинно транспарентной политике — раскрыть получателей американского финансирования. Тех, кто влияет на политические процессы в других странах", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео потребовал, чтобы американские аналитические центры и организации, которые хотят работать с госдепом, отныне отчитывались об иностранном финансировании. Помпео выразил мнение, что ряд иностранных правительств, в частности, России и Китая, пытаются повлиять на внешнюю политику США через "лоббистов, внешних экспертов и аналитические центры".
 
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РоссияВашингтонМайк ПомпеоВашингтон (город)СШАПолитика
 
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