https://ria.ru/20201014/finansirovanie-1579681924.html

Посольство России призвало Госдеп раскрыть финансируемые США организации

Российское посольство в Вашингтоне призвало госдепартамент раскрыть организации, которые получают американское финансирование, по аналогии с требованиями к... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T03:09

2020-10-14T03:09

2020-10-14T03:10

россия

вашингтон

майк помпео

вашингтон (город)

сша

политика

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<strong>ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости.</strong> Российское посольство в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> призвало госдепартамент раскрыть организации, которые получают американское финансирование, по аналогии с требованиями к российскому финансированию.Ранее во вторник госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> потребовал, чтобы американские аналитические центры и организации, которые хотят работать с госдепом, отныне отчитывались об иностранном финансировании. Помпео выразил мнение, что ряд иностранных правительств, в частности, России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, пытаются повлиять на внешнюю политику <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>через "лоббистов, внешних экспертов и аналитические центры".

Неизвестное Лицо Многим смотрю новость не понравилась. Видать российские грантоеды, финансируемые Госдепом, отметились. А в российском посольстве всё правильно сказали. 13

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вашингтон

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, майк помпео, вашингтон (город), сша, политика