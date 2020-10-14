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РИА Наука
https://ria.ru/20201014/festival-nauki-1579842602.html
NAUKA 0+ проводит диалоги о настоящем и будущем с иностранными экспертами
В рамках XV Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ стартовала серия круглых столов "Диалог о настоящем и будущем" с иностранными учёными. Ведущие эксперты... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T19:41
2020-10-14T19:50
риа наука
биология
физика
химия
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>В рамках XV Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ стартовала серия круглых столов "Диалог о настоящем и будущем" с иностранными учёными. Ведущие эксперты крупнейших научно-образовательных центров <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и других стран обсуждают актуальные научные проблемы. Фестиваль проводится Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке Правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГУ имени М.В. Ломоносова</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. Формат диалога призван не только поддержать научную дискуссию в условиях продолжающихся ограничений социальных и профессиональных контактов, но и стать площадкой для встреч людей науки с самыми широкими аудиториями и средами, представители которых заинтересованы в получении актуальной информации о развитии науки и технологий. Содержательная рамка проекта охватывает широкий круг вопросов: от экономической истории Российской империи до практических вопросов освоения <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>, от изучения языков коренных народов <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новой Зеландии</a> до новейших трендов в химической науке, от развития математического образования в России и Китае до проблем совершенствования ракетных двигателей. Проект призван продемонстрировать участникам и гостям фестиваля NAUKA 0+ широчайшую палитру экспертных компетенций, наиболее востребованных обществом в настоящий момент, подтвердить незыблемость курса России на развитие международного научно-образовательного сотрудничества, содействовать развитию как уже сложившихся, так и новых международных научно-исследовательских коллабораций. "Диалог о настоящем и будущем" с иностранными учеными – это и новый хаб обмена научной информацией между учеными разных государств и интеллектуальных традиций, и онлайн-представительство Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в научных и академических сообществах ведущих стран мира. Инициаторами проведения серии круглых столов "Диалог о настоящем и будущем" с иностранными учеными стали Организационный комитет XV Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ и Управление международных отношений МГУ имени М.В. Ломоносова. Проект продолжает традиции большого экспертного онлайн-проекта "Диалог о настоящем и будущем", собравшего весной этого года миллионы участников из десятков стран мира, с большим интересом слушавших дискуссии ведущих ученых МГУ по самым актуальным вопросам естественнонаучных и гуманитарных отраслей знания.Расписание круглых столов "Диалог о настоящем и будущем" можно посмотреть <a href="http://roundtables.festivalnauki.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">здесь</a>. Российский Фестиваль науки NAUKA 0+ – крупнейший просветительский проект в области популяризации науки в мире - реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах нашей страны на более чем 400 площадках. Проводится Министерством образования и науки РФ при поддержке Правительства Москвы, МГУ и РАН.В этом году фестиваль отмечает 15-летний юбилей и пройдёт в новом онлайн-формате. Главная тема – 75-летие атомной промышленности и "Физика будущего". В программе – свыше 10 000 мероприятий: лекции Нобелевских лауреатов, ведущий российский ученых и популяризаторов науки, вебинары и мастер-классы, виртуальные лабораторные, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, показы научных фильмов, соревнования роботов, научные бои Science Slam, квизы и квесты, а также первый Виртуальный гипермузей науки.
https://ria.ru/20201012/festival-nauki-1579472371.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/nobel-prize-1578602627.html
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биология, физика, химия

NAUKA 0+ проводит диалоги о настоящем и будущем с иностранными экспертами

19:41 14.10.2020 (обновлено: 19:50 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтенд всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+
Стенд всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В рамках XV Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ стартовала серия круглых столов "Диалог о настоящем и будущем" с иностранными учёными. Ведущие эксперты крупнейших научно-образовательных центров Великобритании, Австралии, Норвегии, США, Китая и других стран обсуждают актуальные научные проблемы. Фестиваль проводится Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке Правительства Москвы, МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН.
Формат диалога призван не только поддержать научную дискуссию в условиях продолжающихся ограничений социальных и профессиональных контактов, но и стать площадкой для встреч людей науки с самыми широкими аудиториями и средами, представители которых заинтересованы в получении актуальной информации о развитии науки и технологий.
Содержательная рамка проекта охватывает широкий круг вопросов: от экономической истории Российской империи до практических вопросов освоения Арктики, от изучения языков коренных народов Новой Зеландии до новейших трендов в химической науке, от развития математического образования в России и Китае до проблем совершенствования ракетных двигателей.
Проект призван продемонстрировать участникам и гостям фестиваля NAUKA 0+ широчайшую палитру экспертных компетенций, наиболее востребованных обществом в настоящий момент, подтвердить незыблемость курса России на развитие международного научно-образовательного сотрудничества, содействовать развитию как уже сложившихся, так и новых международных научно-исследовательских коллабораций. "Диалог о настоящем и будущем" с иностранными учеными – это и новый хаб обмена научной информацией между учеными разных государств и интеллектуальных традиций, и онлайн-представительство Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в научных и академических сообществах ведущих стран мира.
Всероссийский фестиваль Nauka 0+ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 19:24РИА Наука
Фестиваль МГУ NAUKA 0+ ждет посетителей на следующие научные выходные
Инициаторами проведения серии круглых столов "Диалог о настоящем и будущем" с иностранными учеными стали Организационный комитет XV Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ и Управление международных отношений МГУ имени М.В. Ломоносова. Проект продолжает традиции большого экспертного онлайн-проекта "Диалог о настоящем и будущем", собравшего весной этого года миллионы участников из десятков стран мира, с большим интересом слушавших дискуссии ведущих ученых МГУ по самым актуальным вопросам естественнонаучных и гуманитарных отраслей знания.
Расписание круглых столов "Диалог о настоящем и будущем" можно посмотреть здесь.
Российский Фестиваль науки NAUKA 0+ – крупнейший просветительский проект в области популяризации науки в мире - реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах нашей страны на более чем 400 площадках. Проводится Министерством образования и науки РФ при поддержке Правительства Москвы, МГУ и РАН.
В этом году фестиваль отмечает 15-летний юбилей и пройдёт в новом онлайн-формате. Главная тема – 75-летие атомной промышленности и "Физика будущего". В программе – свыше 10 000 мероприятий: лекции Нобелевских лауреатов, ведущий российский ученых и популяризаторов науки, вебинары и мастер-классы, виртуальные лабораторные, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, показы научных фильмов, соревнования роботов, научные бои Science Slam, квизы и квесты, а также первый Виртуальный гипермузей науки.
Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудне - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 13:01
Нобелевскую премию по химии присудили за исследования генома
 
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